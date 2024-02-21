Дис­три­бью­тор «НМГ Ки­но­про­кат» (вхо­дит в хол­динг На­ци­о­наль­ная Ме­диа Груп­па) пред­ставил трей­лер и по­стер семейной ко­ме­дии «Формула популярности».

В центре сюжета — одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин, которая намного умнее любого из своих одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.

Али Шер, режиссер, автор сценария:

«Одна из вещей, которую я больше всего ценю в «Формуле популярности» — это возможность рассказать занимательную школьную историю с участием интересной и умной главной героини. Я хочу, чтобы Эрвин стала образцом для подражания для маленьких девочек, особенно тех, кого наука волнует больше, чем внешность. Мне бы хотелось, чтобы мир был местом, где маленькие девочки растут, мечтая стать кем-то большим, чем “украшением”: учеными, удостоенными Нобелевской премии, врачами или кинорежиссерами».

О фильме

Композитор фильма использовал пробирки, мензурки и молотки, чтобы создать совершенно новый ударный инструмент и включить химию и естествознание даже в музыкальное сопровождение картины;

Актеры часто стояли на ящиках вокруг Эрвин, чтобы она выглядела ниже;

Актриса София Рид-Гантцерт (Эрвин) была балериной-вундеркиндом и переехала в Лондон, когда ей было четыре года, чтобы тренироваться;

Чтобы создать ощущение, будто зритель смотрит глазами, погруженной в себя Эрвин, в фильме используется цветоделение и широкие анаморфотные объективы;

Двое актеров фильма также снимались в драме «Фабельманы», получившей «Золотой глобус» в 2023 году и номинированной на «Оскар» в 7 номинациях.