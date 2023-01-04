Выставка «Алиса в Нейроцарстве», созданная в соавторстве с искусственным интеллектом, работает в Зарядье

В завершение Года культурного наследия и в преддверии Нового года и Рождества в Старом Английском дворе парка «Зарядье» открылась новая глава проекта #ПОДКЛЕТ – интерактивная выставка-нонсенс «Алиса в Нейроцарстве», переосмысляющая классические произведения Льюиса Кэрролла через эстетический и исторический контекст русской культуры. Впервые сокуратором выставки проекта #ПОДКЛЕТ становится искусственный интеллект, а созданные при помощи нейросетей иллюстрации, стилизованные под эстетику Ивана Билибина, развивают одну из ключевых для проекта концепцию «гонзо-историзма» - исследования не только самого исторического явления, но и его места в массовом сознании.

Выставка-нонсенс «Алиса в Нейроцарстве» берет за основу идею «сказки-нонсенса» – так принято классифицировать книги Кэрролла – создавая в историческом пространстве подклета Старого Английского двора пространственно-временной мультижанровый микс из созданных нейросетями иллюстраций, исторических артефактов и следов Алисы в истории России, к оставлению которых приложили руку многие ключевые деятели нашей культуры – от Владимира Набокова до Владимира Высоцкого.

Выставка посвящена одной из самых известных героинь сказочного мира – Алисе, построенная на аллюзиях и парадоксах произведений Льюиса Кэрролла, в которой по касательной раскрываются традиции викторианской Англии. Мультимедийное оформление и видеоарт для выставки созданы с применением нейросетей Midjourney и Stable Diffusion, которым для обработки были предложены нарративы и образы из «Алисы в стране чудес» и визуальный стиль Ивана Билибина.

Выбор билибинской эстетики здесь неслучаен. Многие знают канонические образы, созданные Джоном Тенниелом – первым иллюстратором «Алисы». В памяти всплывает Алиса с белокурыми локонами в голубом платье и белоснежный кролик из диснеевского мультфильма 1951 года. И, конечно, яркие образы Мии Васиковской и Джонни Деппа в фильме Тима Бертона (2010). Более сотни художников в разное время визуализировали героев историй про Алису, например, Туве Янссон, больше известная как писательница, придумавшая Муми-троллей.

Однако куратору и художнику выставки Никите Лукинскому захотелось поэкспериментировать с русским стилем и придумать Алису, которой никогда не было. Конечно, среди художников кураторская группа рассматривала и Виктора Васнецова, и Михаила Врубеля, и Илью Репина, и Георгия Нарбута. Итоговым выбором стал Иван Билибин – в его пользу сыграли знаменитые и прекрасно узнаваемые иллюстрации русских сказок, а также парадоксальная взаимоувязка лубочной картинки и японской гравюры, живописных работ передвижников, рисунков Обри Бёрдслея и Уильяма Морриса.

«Для статических печатных афиш была использована нейросеть text2image Midjourney v4, с помощью которой мы изобразили Алису, как Василису. В её руках мухомор, рядом с ней берёза, можно заметить кролика в ярком одеянии и часы. Также для рисунка характерен типичный для билибинских работ орнамент», – говорит Никита Лукинский. «В этой версии нейросети есть Remix режим, который позволил достичь более точного сходства с работами Ивана Билибина. Нейросеть знакома с его творчеством, поэтому он сразу был прописан в текстовом запросе, однако "знания" эти довольно ограничены, и нейросеть часто "притягивала" похожие стили: европейские и более ранние восточные гравюры, уходя от русского колорита. Именно поэтому после генерации текста мы соединяли готовые генерации нейросети по текстовому запросу и "пропускали через фильтр" оригинальных картин Билибина, чтобы закрепить манеру, сделать ее узнаваемой. Работа вышла объемной и двухэтапной – сначала написать удачный текстовый запрос, где отразить детали русского сеттинга и костюма и узнаваемые черты героев Кэрролла, а после еще раз "утвердить" стиль Билибина».

Таким образом, визуальное и мультимедийное оформление выставки было создано художниками при помощи искусственного интеллекта. Иллюстрации переосмыслены в контексте русской культуры, как были переосмыслены первые русские переводы-адаптации сказки Кэрролла: «Соня в царстве дива» (первое русское издание 1879), «Приключения Ани в мире чудес» (в переводе М.Гранстрем 1908), «Аня в стране чудес» (в пересказе В. Набокова 1923).

При этом интерактивная экспозиция не фокусируется сугубо на современных технологиях – она обращается к историческим артефактам, вольно реконструирует эстетику сказок Кэрролла и реалии викторианской Англии, приглашает пройти по следам Алисы в культуре России и познакомиться со знаковыми произведениями на тему. Гости выставки попадут в настоящее Зазеркалье, смогут принять участие в чайной церемонии, узнать о символах английской геральдики: льве и розе, примерить цилиндр XIX века и выяснить, почему шляпник был безумным, «разыграть» шахматную партию и сфотографировать с Чеширским котом. А еще полистать электронные копии первых изданий приключений Алисы, увидеть историю прототипа литературной героини и послушать аудиоспектакль, песни к которому сочинил Владимир Высоцкий через 110 лет после выхода сказки.

Кстати, кукол для выставки сделали мастерицы из Москвы и Великого Новгорода: Ольга Моисеева, Анна Терехова, Мария Володина, Екатерина Шубина, Людмила Эйсымонт. На выставке можно будет познакомится с их работами поближе, открыв информацию по QR-коду.

Выставка завершит работу 26 февраля 2023 года.

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