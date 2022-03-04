Выставка «АМАЗОНКИ русского зарубежья»  открылась в «Зарядье»

К Международному женскому дню в парке «Зарядье» открылась выставка, посвященная двум русским женщинам, сыгравшим ключевые роли в зарубежной культуре начала XX века – Надежде Ходасевич-Леже и Тамаре де Лемпицкой. «АМАЗОНКИ русского зарубежья» продолжает цикл моновыставок проекта «Подклет», которые проходят в белокаменном подклете Старого Английского двора.

Русский вклад в авангардное искусство начала ХХ века триумфален. Безусловную роль в этом сыграли эксцентричные женщины, принявшие вызов сурового времени и вставшие у руля новой арт-системы: Любовь Попова, Варвара Степанова, Ольга Розанова, Наталья Гончарова, Надежда Удальцова и Александра Экстер, которых Россия и мир запомнил, как «амазонок авангарда». Но не менее яркую роль в зарубежном искусстве сыграли еще две русские женщины, для многих ставшие примером эмансипации и невероятного успеха – Надежда Ходасевич-Леже и Тамара де Лемпицка.

«Выставка «АМАЗОНКИ русского зарубежья» готовилась специально к 8 марта, ведь она посвящена женскому пониманию глобальной эмансипации начала XX века. Это взгляд женщин на времена, когда все менялось и обновлялась структура общества. В этот раз у выставки две героини: это Лемпицка, в своем творчестве показывающая новых женщин, и Ходасевич-Леже, которая сама по себе является образом новой женщины того времени», – рассказывает куратор выставки Никита Лукинский.



Надежда Ходасевич-Леже (1904–1982) родилась в небольшой белорусской деревне и была одной из самых известных в СССР француженок. Именно она стала связующим звеном между Францией и Советским Союзом в 1960–1970-е годы, привозила в СССР выставки французских художников, популяризировала творчество своего уже на тот момент покойного супруга, пионера кубизма Фернана Леже; дружила с министром культуры Екатериной Фурцевой и во многом определила советские культурные связи того периода. Сама художница работала в супрематическом стиле, который перевернул представления об искусстве и дизайне.

Тамара де Лемпицка (1898–1980) — художница, работавшая в стиле ар-деко и синтетического кубизма, королева эпатажа, мистификатор и светская львица. Родилась в Варшаве, детство и юность провела в Москве. С 1910 года жила в Петербурге, где в 1916 году вышла замуж за Фаддея Лемпицкого, в 1919 году вместе с дочерью и мужем эмигрировала во Францию. Она стала одной из самых дорогих художниц мира, до сих пор вдохновляющих представителей популярной культуры. Работы художницы можно увидеть в видеоклипах Мадонны, в личных коллекциях Джека Николсона и Барбры Стрейзанд.

Центральным объектом выставки «АМАЗОНКИ русского зарубежья» стала книга Кристофа Чвиклитцера про супрематизм Ходасевич-Леже. Каталог издан в 1972 году ограниченным тиражом — в свет вышло 250 экземпляров. Обложку книги украшает копия броши «ARIES» из полированной латуни: это увеличенная копия работы из ювелирной коллекции художницы, оригинал из золота был создан художницей в 1970 году по раннему акварельному эскизу 1924 года «Геометрические формы в пространстве № III». Выразительность этого украшения строится на деталях: центральный треугольник, «увлекающий» в полет, разномасштабные вытянутые полоски и прямоугольный элемент у основания, как будто соскальзывающий, потерявший равновесие.

В каталоге представлены 93 репродукции, в том числе карандашные наброски, а также литография Ходасевич-Леже с ее автографом. В белокаменном подклете книгу окружает печатная графика Тамары де Лемпицкой: «Модель», «Женщина с мандолиной» (подписана и пронумерована автором) и «Дама в кружевах» (лимитированная серия, подписана и пронумерована дочерью автора – баронессой Кизеттой де Лемпицкой).

В мультимедийной части представлены ролики с работами обеих художниц. На центральном экране гости могут послушать интервью куратора Никиты Лукинского, сооснователя галереи The Personal Олеси Сидоренко и культуролога, доцента РГГУ Валерии Косяковой.

В подклете на выставке «АМАЗОНКИ русского зарубежья» также можно увидеть фильм о знаменитых мозаиках Ходасевич-Леже, которые стали достопримечательностью подмосковной Дубны. Эта серия – своеобразный пантеон русских героев XIX–ХХ века, от Льва Толстого и Петра Чайковского до Зои Космодемьянской и Юрия Гагарина. Она начала работать над ними в 1969 году, а после выставки во французской коммуне Малакофф в 1972 году подарила монументальные панно Советскому Союзу.

На тач-панелях зрители смогут в деталях изучить ювелирную коллекцию Надежды Ходасевич-Леже и узнать о том, как работами Тамары де Лемпицкой вдохновляется современная культура.

Фото – «Зарядье»

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