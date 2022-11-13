Выставка берестяных грамот «У вас есть непрочитанные…» открывается в Зарядье

В Год культурного наследия народов России парк «Зарядье» откроет 9-ю выставку проекта #ПОДКЛЕТ и представит широкому зрителю коллекцию берестяных грамот из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. В Белокаменном подклете Старого Английского двора разместятся 11 грамот, датируемых концом XI – XV веком, разных авторов и назначений. Пожалуй, это одна из самых репрезентативных подборок древних памятников русской письменности в Москве.

Берестяные грамоты – один из главных источников информации о жизни средневековой Руси. Но это не просто сухие исторические документы или артефакты. В отличие от других письменных источников, которые в течение времени неоднократно переписывались и адаптировались под реалии времени, берестяные грамоты дошли до нас без искажений, позволяя увидеть живой древнерусский язык. Это и письма, и челобитные, и учебные, литературные, церковные тексты, ярлыки, реестры и даже официальные документы.

Грамоты средних веков были такой же «контент-единицей» для наших предков, как для нас – сообщения в месседжерах и соцсетях. Их язык, смысловое наполнение и визуальная стилистика отражают реалии средневекового города, быт самых разных слоев населения.

Советские археологи впервые обнаружили древнерусские грамоты в 1951 году в Великом Новгороде, где природные условия и характер почвы обеспечивают их наилучшую сохранность. Всего в этих краях сегодня найдено более 1150 грамот, кроме Новгорода, берестяные письма были обнаружены еще в 11 русских городах, в том числе 4 – в Москве. Древнейшая запись на бересте датируется первой половиной XI века, самая поздняя – второй половиной XV века. По оценке некоторых ученых в культурном слое Новгорода хранится не менее 20 тысяч берестяных грамот, которые исследователям еще предстоит обнаружить.

На выставке «У вас есть непрочитанные…» представлены 11 грамот из собрания Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (НГОМЗ). Среди них – записи мальчика Онфима, долговой список, записка о сватовстве, письмо об отправке вина, любовное письмо, датируемое концом XI – началом XII века, заговор от болезней и записка с древнейшим упоминанием о Москве.

Историк, археолог и куратор проекта Евгений Авдеенко так охарактеризовал выставку:

«Берестяные грамоты являются ярким свидетельством широкого распространения грамотности среди всех слоев новгородского населения. В отличие от традиционных письменных источников берестяные грамоты освещают практически все сферы повседневной жизни средневекового города, то, что не попадало на страницы летописей, актов и других официальных документов. Берестяные грамоты содержат прямую речь людей далекого прошлого…

Многие грамоты – это не письма или документы, а записки личного характера, своего рода записная книжка древнего новгородца. Он не оставил никакого следа в официальной истории, но благодаря тому, что в один, определенно, несчастливый для себя день потерял свой маленький архив на городском пустыре, мы, с применением методов анализа, можем реконструировать портрет его владельца». Сокуратором и художником выставки «У вас есть непрочитанные…» стал Никита Лукинский, который «в соавторстве» с мальчиком Онфимом создал визуальное оформление экспозиции и анимационный фильм «Рассказ мальчика Онфима 7 лет от роду…».

Кроме основных экспонатов гости выставки познакомятся с расшифровками берестяных грамот и даже смогут «унести» древнюю переписку с собой, послушают интервью Виктора Сингха, кандидата исторических наук, научного сотрудника кафедры археологии исторического факультета МГУ, руководителя Лаборатории истории и археологии средневекового Новгорода, который расскажет о древненовгородском диалекте. Также посетители узнают историю эволюции шрифтов в России от устава до гражданской скорописи, и, наконец, смогут изучить современные реконструкции нескольких грамот Онфима – они доступны для тактильного контакта.

Выставка завершит работу 25 декабря 2022 года.

Где? Белокаменный подклет музея «Старый Английский двор».

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