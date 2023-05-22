Выставка «Божий Дар. Иконописец София Мачигина.  Учитель. Ученики. Соратники» в МВК РАХ

Выставочный проект «Божий дар. Иконописец София Мачигина. Учитель. Ученики. Соратники» являет собой широкую палитру современного состояния уникальной иконописной традиции Кубани. Это своеобразный смотр достижений нынешнего поколения иконописцев южного региона, так как представляет результаты многолетней работы не только Софии Мачигиной, но и её учеников, других художников и реставраторов.

Икона Божией Матери Знамение с палеосными святыми. 110x94. Яич. темпера, золочение. 2015. С.А. Мачигина

Икона св. благов. вел. кн. Александра Невского. 125x74. Яич. темпера, золочение. 2015. С.А. Мачигина

Икона св. митрополита Зиновия в схиме Серафима Тетрицкаройского. 50x40. Воск. темпера, золочение. 2021. С.А.Мачигина

Икона св. равн. вел. кн. Владимира. 75x54. Яич. темпера, золочение. 2015. С.А.Мачигина

С.А. Мачигина. Икона «Святая Живоначальная Троица». 2021. Доска, восковая темпера, сусальное золото. 50Х70. Храм Святого великомученика Пантелеимона Целителя ст. Голубицкая

С.А. Мачигина. Иконы из диптиха «Благовещение» «Пресвятая Богородица» и «Святой Архангел Гавриил». 2023. Доска, восковая темпера, сусальное золото. Авторы Д.В. Дубков

Российская академия художеств, продолжая славные традиции Императорской академии художеств, поддерживает творческие таланты, помогая им расти и развиваться. Не являются исключением и зрелые художники, уже получившие признание в регионах России. Именно такой автор – потомственный кубанский иконописец Софья Анатольевна Мачигина, чьи работы стали основой данной выставки. Обширную экспозицию составили иконы, созданные современными мастерами в технике восковой и яичной темперы, эскизы иконостасов и фотографии осуществленных храмовых росписей, религиозные картины и парсуны, акварели и мозаика, вышитая церковная утварь – покровцы и хоругви, а также отреставрированные старинные финифти и молельные образа. Выставка стала весомым вкладом в дело сохранения нашего наследия, развития духовной культуры и русской иконописи. По словам научного руководителя проекта, академика РАХ Анны Вадимовны Рындиной: «Божий Дар даётся не для того, чтобы держать его втуне, а, чтобы делиться им, развивать и дарить людям. Софья Анатольевна и делает это через своих учеников и соратников».

София Мачигина родилась в Адлере (Сочи), она глубоко верующий человек и пришла к иконописи неслучайно - её дед Александр Мачигин, постигавший секреты искусства под руководством знаменитого П.Н. Филонова, расписывал Свято-Екатерининский кафедральный собор города Краснодара. Продолжая творческие традиции предков, Софья Анатольевна после окончания Детской художественной школы им. В.А. Пташинского и Краснодарского художественного училища избрала иконописное искусство главным делом своей жизни. Она начала творческий путь в иконописной мастерской М.С. Осипенко города Крымска, а продолжила совершенствовать свой талант, став ученицей выдающегося кубанского мастера иконописи, первого священника-иконописца, получившего высокое звание заслуженного художника России, протоиерея Георгия Иващенко. На выставке будут представлены его работы и личные вещи, богослужебные предметы, издания, фотографии, публикации. Большой опыт София Мачигина приобрела в ходе работы в московской иконописной мастерской «Диво» при храме Святого Духа сошествия. Будучи уже зрелым мастером, она обучалась на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета. Художник является председателем Краснодарской краевой общественной организации «Творческий союз иконописцев» им. князя Е.Н.Трубецкого и ведущим специалистом Центра изучения и развития казачьей культуры Государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор». Свыше тридцати лет Софья Анатольевна трудится на ниве служения высокому и светлому искусству иконописи, и эта выставка для неё — своеобразный рубеж, отчёт пред своим Учителем, перед предками — кубанскими казаками, которые всегда отличались глубокой верой и верностью Отечеству. Поэтому так закономерно в её творчестве присутствие святых образов, чтимых в казачьей среде — Спасителя, Богородицы, святого благоверного великого князя Александра Невского и многих иных святых Русской православной церкви.

Творческий почерк автора основан на строгом следовании православным канонам, он характеризуется глубокой проработкой образов, продуманным колористическим решением, гармоничным композиционным построением. Иконы её письма радуют и утешают верующих во многих храмах и домашних иконостасах православных России и зарубежья. С.А. Мачигина не только пишет иконы, но и участвует в росписи и благоукрашении храмов, реставрирует древние иконописные образы, возвращая их в литургическое пространство церкви и спасая семейные святыни. Она передает своё мастерство ученикам, которые продолжают её дело и уже обучают новое поколение иконописцев. В экспозиции представлено творчество лишь некоторых из них.

В рамках выставки планируется провести ряд научно-просветительских мероприятий, в том числе круглый стол с участием ведущих специалистов в области изучения церковного искусства. Вслед за Москвой проект побывает в других регионах нашей страны и завершится в Краснодаре, скрепляя «Божьим Даром» духовное единство нашего Отечества.

Научные руководители проекта: академик Российской академии художеств, член Президиума, вице-президент Российской академии художеств Татьяна Александровна Кочемасова; академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Анна Вадимовна Рындина.

Руководитель оргкомитета выставки: руководитель рабочей группы по наследию Совета по культуре и искусству при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Александр Анатольевич Соловьев.

Координатор проекта: Андрей Викторович Гамлицкий.

Проект осуществлен при поддержке: Администрации Краснодарского края, Администрации муниципального образования город Краснодар, «Творческого союза иконописцев» им. князя Е.Н.Трубецкого, Кубанского землячества города Москвы.

Выставка завершит работу 18 июня 2023 года

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