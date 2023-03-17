Выставка «Это знак» открывается в Галерее на Песчаной̆

17 марта 2023 года в Галерее на Песчаной̆ Объединения «Выставочные залы Москвы» состоится открытие дипломной выставки «Это знак» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Одна из миссий Галереи на Песчаной — поддержка современного искусства и начинающих специалистов. «Это знак» — дипломная выставка куратора из Школы дизайна НИУ ВШЭ Елизаветы Молостовой, которая переосмысляет и деконструирует знаковую систему городской среды. В экспозиции будут представлены художественные проекты, посвященные переформатированию объектов в пространстве города — от инсталляций до фотографий и вязаных изделий.

В своих работах художники обращаются к проблеме коллективной памяти, переосмысляют время и место, конфликт природного и антропогенного: зритель сталкивается с размышлениями о взаимодействии человека со стремительно развивающимися технологиями и одновременно — с ритуальной культурой, наполняющей городское пространство. Это обращение и к повседневности, которая формирует наше сознание и паттерны поведения под воздействием внешнего, непреодолимого, наполняющего нас помимо собственной воли. Именно поэтому важным элементом выставки становится осмысление взаимосвязи объекта и окружающей действительности: происходит «взлом» урбанистических привычек и представлений об «идеальной структуре», упорядочивающей жизнь в городе.

Алексей Мартынюк. Traffic. 2022

Группа 623. Офис. 2022-2023

Диана Кондра. Разделительная полоса. 2022

Женя Кузьма. Это знак. 2019-2020

Женя Кузьма. Это знак. 2019-2020

Ярослава Трояновская. Островок безопасности. 2022

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