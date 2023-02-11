Выставка «Формы памяти» в музее Николая Островского

Зеркало, старинное настолько, что сложно разглядеть, что оно отражает. Фотография на документы, сделанная много лет назад, где мы не похожи сами на себя. Шкатулка с разными безделушками, которые всегда жалко выбросить. Ракушка, привезенная из отпуска настолько давно, что в ней больше не слышен шум моря. Что объединяет все эти предметы помимо того, что они уже давно утратили свое практическое значение? Верно. Они хранят наши воспоминания.

Этим вещам больше не нужно выполнять своё изначальное предназначение – они превратились в форму памяти. Мы смотрим на них и перед нами оживают события, люди, эмоции. Картина художника эпохи Возрождения и древнеегипетский обелиск – тоже формы памяти. Они рассказывают о том, что происходило до нас. Эта память изначально нам не принадлежала, но благодаря людям, создавшим эти произведения искусства, стала её частью.

На выставке вы увидите предметы, в которых застыла память о разных событиях и людях, чья жизнь стала частью общечеловеческой истории. Художники осознанно сделали память объектом своего творческого поиска. В своих работах через проживание личного опыта они исследуют проблему сохранения памяти.

Память может принимать разные формы – звуки, запахи, вещи. Формы разнообразны, и каждая из них несёт свой посыл, отпечаток личной памяти. Будет ли нам доступен смысл картины, если исключить историю художника? Вы можете найти ответ на этот вопрос, изучив произведение искусства через призму личного восприятия, а затем познакомиться с видением автора оставленном в тексте рядом с каждой работой.

Выставка завершит работу 12 марта 2023 года.

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