Выставка «Выход в свет. Балы и салоны в Москве XIX века» открывается в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» — «Русский Парнас»

7 марта в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» - «Русский Парнас» начинает работу выставка «Выход в свет. Балы и салоны в Москве XIX века». Впервые в Остафьево из собрания столичного музея В.А. Тропинина и московских художников его времени прибудут 73 произведения искусства, среди которых лучшие образцы акварельных и живописных работ, выполненных знаменитыми мастерами: В.А. Тропининым, О.А. Кипренским, Н.А. Заваруевым, П.Ф. Соколовым, А.П. Брюлловым, Р.К. Жуковским, Д. Ортолани, П.З. Захаровым-Чеченцем и др.

— Выставка показывает нам культуру досуга москвичей XIX века, с балами и салонами. Остафьево издавна славилось и своими многолюдными пышными балами. Для многих видных представителей русской культуры усадьба на протяжении XIX века стала литературным салоном, литературной гостиной, где обсуждались животрепещущие вопросы литературной жизни России, — говорит Юрий Евтюхин, директор музея-заповедника «Остафьево»-«Русский Парнас».

На портретах, представленных в экспозиции, запечатлены представители культурной элиты: виртуозный скрипач и композитор, автор гимна «Боже, царя храни» А.Ф. Львов, оперная певица А.М. Степанова, знаменитая трагическая актриса Е.С. Семёнова, композитор и дирижёр А.А. Алябьев, поэт и баснописец И.И. Дмитриев, хозяйка литературного салона польская поэтесса Анна Новаковская, а также портреты светских красавиц Н.А. Еропкиной, А.Е. Бенардаки, хозяек гостеприимных домов В.П. Самсоновой и А.А. Окуловой. На выставке «Выход в свет» представлены не только живопись и графика, но и предметы декоративно-прикладного искусства: мастерски изготовленные веера, кошельки, табакерки, мебель, музыкальные инструменты. Дополняют музейные вещи реконструкции бальных костюмов из частного собрания.

Музей-заповедник «Остафьево» представит на выставке предметы мебели начала XIX века, среди которых посетители увидят резные диван и кресло из красного дерева, выполненные российскими мебельными мастерами, столик чайный из западной Европы и бальные аксессуары.

Выставка «Выход в свет» знакомит посетителей с традициями проведения балов и маскарадов, с историей костюма, с правилами этикета светских раутов прошлого. Многое может рассказать, например, веер, кроме своего прямого назначения, выполнявший функции тайного «языка общения» дам и кавалеров. Лёгким движением веера дама могла вежливо показать собеседнику свой интерес, ответить на вопрос или даже назначить встречу.

Интересным символом коллаборации двух музеев-участников выставки стала книжка для последовательности бальных танцев из собрания Музея В.А.Тропинина и миниатюрный карандашик для таких записей из коллекции музея-заповедника «Остафьево». Подлинные предметы быта и мебели XIX века позволят зрителю почувствовать атмосферу эпохи, стать участником событий давно ушедших дней.

«Выход в свет» посвящён культуре досуга москвичей позапрошлого века – балам и салонам. Именно эти две формы общения были форматами публичной коммуникации самых привилегированных классов России. Культурные коды бала и салона уже давно утрачены, но в нашем распоряжении остались многочисленные артефакты, свидетельства современников и множество описаний в русской литературе.

Бал и салон – это одновременно и событие, и светская рутина. Первый формат существовал как в дворянской, так и в купеческой среде, второй – только в дворянской. Балы как церемония, ритуал, апофеоз самопрезентации и одновременно весёлое развлечение, чуть ли не единственный способ познакомиться и провести время с представителем противоположного пола. Для балов заказывались специальные платья, туфельки для дам и лаковые ботинки для мужчин, веера, многочисленные аксессуары, покупались и дарились драгоценности. Искусство танца изучалось в дворянской среде ни один год, начиная с пятилетнего возраста. Бал был и своего рода инициацией, признанием нового статуса девушки на выданье или молодого человека, готового к женитьбе.

Салон – своего рода клуб, кружок избранных людей, объединённым каким-то интересом, – к политике, философии, религии, литературе, музыке. В отличие от балов салоны не предполагали угощений и танцев. Здесь собирались, чтобы представить новое музыкальное или литературное произведение, обменяться мнениями, поговорить, поспорить. Обычно салоны проходили в гостиных, а не больших залах, в означенный день недели. Культура великосветского салона обычно формировалась вокруг фигуры женщины, которая могла славится своей красотой и обаянием, чувством юмора, интеллектом, талантом в каком-то из искусств. Женское начало делало общение более лёгким и приятным. Из многих салонов столицы выросли известные литераторы и музыканты, представлявшие впервые на суд публики свои произведения. Своего рода, говоря современным языком, гости салона были «фокус-группой», которая могла определить успех и творческую судьбу автора.

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