Выставка «Мифологемы» открывается в обновленной галерее «Ростокино»

23 февраля 2022 года в обновленной галерее «Ростокино» Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка студентов Московской школы современного искусства «Мифологемы» – первая выставка проекта «Факультет» – направленного на поддержку молодых художников и кураторов.

Лариса Преображенская. Вдохновение

Екатерина Антонович. Пункт № 23

На сегодняшний день одна из основных сложностей, с которыми сталкивается художник – выставить свои работы в коммерческой или музейной институции, когда находишься только в начале своей карьеры.

Именно поэтому Объединением «Выставочные залы Москвы» был придуман новый проект, который может решить эту проблему. Проект «Факультет» – это годовая программа, в рамках которой галерея «Ростокино» станет первой государственной площадкой, которая позволит системно выставлять работы студентов и выпускников при поддержке ведущих образовательных институций в области современного искусства.

У начинающих художников и кураторов появится постоянное пространство для высказывания, диалога и возможности представить свои работы широкой аудитории.

Первым партнером проекта «Факультет» стала Московская школа современного искусства (Moscow School of Contemporary Art). MSCA представит три студенческих выставки в течение трех месяцев. Первая из них, «Мифологемы», поднимет вопрос формирования собственного художественного стиля у молодых художников.

Начинающие художники часто ставят перед собой задачу выделить фундаментальные понятия и смыслы, определяющие творческое видение и художественную практику. Поиск собственной идентичности не подразумевает следования каким-то правилам, а сам по себе может являться творческим процессом. Так как же молодому автору не потеряться в собственной мифологии?

В процессе работы над определением собственного художественного языка у авторов образовались связи между личными и коллективными историями. Проекты молодых авторов сплелись в своеобразную смысловую сеть жизненного пути, который погружает зрителя в мир персональных нарративов и призывает прочувствовать этот опыт вместе.

Блуждание по сокровенным и тревожным закоулкам личных воспоминаний привело к вопросу о теле, любви, красоте, радости и социальных нормах. В этом прохождении запутанных путей и есть преодоление этапа жизни, как в персональном ключе, так и в художественной практике. Становление автора в таком случае – непрерывная смена оптики восприятия мира, пространства, времени, а его компас направлен на исследование и рефлексию.

Фото – Мария КАЛЛАС

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.