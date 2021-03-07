Выставка «Охотники за искусством» — первый проект Музея русского импрессионизма в юбилейном году

Пер­вым про­ек­том Музея рус­ско­го импрес­си­о­низ­ма в юби­лей­ном году ста­нет выстав­ка «Охот­ни­ки за искус­ством» о том, как в годы отте­пе­ли и застоя увле­чен­ные кол­лек­ци­о­не­ры соби­ра­ли и сохра­ня­ли про­из­ве­де­ния музей­но­го уров­ня. С 21 апре­ля по 29 авгу­ста 2021 года в экс­по­зи­ции будет пред­став­ле­но более 70 работ рус­ско­го и совет­ско­го модер­низ­ма худож­ни­ков пер­вой тре­ти XX века – от Кон­стан­ти­на Коро­ви­на и Алек­сандра Бенуа до Кази­ми­ра Мале­ви­ча и Нико Пиро­сма­ни. Парт­не­ром выстав­ки высту­пит петер­бург­ская гале­рея KGallery.

Мале­вич Кази­мир. Три фигу­ры в поле.1913–1928. Собра­ние В. А. Дуда­ко­ва. Ныне в собра­нии В. А. Дуда­ко­ва и М. К. Кашуро

О том, что совет­ские граж­дане хра­ни­ли в квар­ти­рах шедев­ры живо­пи­си, гра­фи­ки и скульп­ту­ры, гово­рят ред­ко и мало. Музей рас­ска­жет исто­рии четыр­на­дца­ти кол­лек­ци­о­не­ров из Моск­вы и Ленин­гра­да и их нахо­док, мно­гие из кото­рых до сих пор ред­ко демон­стри­ру­ют­ся широ­кой публике.

Зри­те­ли смо­гут уви­деть про­из­ве­де­ния мирискус­ни­ков Бори­са Кусто­ди­е­ва, Кон­стан­ти­на Сомо­ва, сим­во­ли­стов «Голу­бой розы» Пав­ла Куз­не­цо­ва, Нико­лая Сапу­но­ва, мос­ков­ских сезан­ни­стов «Буб­но­во­го вале­та» Робер­та Фаль­ка, Ильи Маш­ко­ва и Ари­стар­ха Лен­ту­ло­ва. В состав экс­по­зи­ции так­же вой­дут само­быт­ные при­ми­ти­вист­ские рабо­ты Нико Пиро­сма­ни из кол­лек­ции Иго­ря Сано­ви­ча; живо­пись и гра­фи­ка Бори­са Гри­го­рье­ва из собра­ния Нико­лая Тимо­фе­е­ва, полот­на Васи­лия Кан­дин­ско­го и Алек­сея Явлен­ско­го из собра­ния наше­го совре­мен­ни­ка Вале­рия Дудакова.

Во мно­гом бла­го­да­ря таким соби­ра­те­лям, как кино­ре­жис­сер Соло­мон Шустер, пере­вод­чик-син­хро­нист Алек­сей Стыч­кин, вра­чи Алек­сандр Мяс­ни­ков и Арам Абра­мян, вид­ный дипло­мат Вла­ди­мир Семе­нов, были сохра­не­ны зна­чи­мые про­из­ве­де­ния рус­ско­го искус­ства. В 1950–1980‑е годы рабо­ты худож­ни­ков-модер­ни­стов пуб­лич­но пори­ца­лись и исклю­ча­лись из посто­ян­ных экс­по­зи­ций госу­дар­ствен­ных музеев. Кол­лек­ци­о­не­ры иска­ли и при­об­ре­та­ли про­из­ве­де­ния гони­мых масте­ров под угро­зой аре­ста по ста­тье «Спе­ку­ля­ция», рискуя не толь­ко сред­ства­ми и иму­ще­ством, но и соб­ствен­ной сво­бо­дой. В наше вре­мя мно­гие из этих работ про­да­ют­ся на аук­ци­о­нах за рекорд­ные суммы.

Для геро­ев выстав­ки попол­не­ние кол­лек­ций явля­лось попыт­кой сфор­ми­ро­вать соб­ствен­ный мир, аль­тер­на­тив­ный совет­ской дей­стви­тель­но­сти. Типо­вые квар­ти­ры кол­лек­ци­о­не­ров в «ста­лин­ках» и «хру­щев­ках» неред­ко пре­вра­ща­лись в насто­я­щие ост­ров­ки куль­ту­ры и искус­ства. В доме агро­фи­зи­ка Абра­ма Чуд­нов­ско­го хра­ни­лось более 200 работ Робер­та Фаль­ка, Пав­ла Куз­не­цо­ва, Кузь­мы Пет­ро­ва-Вод­ки­на, Мар­ка Шага­ла и дру­гих масте­ров. Бук­валь­но каж­дый сан­ти­метр зани­ма­ли про­из­ве­де­ния искус­ства в ком­му­нал­ке меха­ни­ка Иоси­фа Эзра­ха, жил сре­ди поло­тен зна­ме­ни­тых худож­ни­ков и физик Илья Палеев.

«Я начал соби­рать живо­пись в 1953 году в озна­ме­но­ва­ние смер­ти Ста­ли­на», – вспо­ми­нал совет­ский эко­но­мист Яков Рубин­штейн, под­ра­зу­ме­вая, что до это­го зани­мать­ся кол­лек­ци­о­ни­ро­ва­ни­ем было про­сто опас­но. Под посто­ян­ным стра­хом кон­фис­ка­ции кол­лек­ций и повтор­ных аре­стов жили исто­рик Сигиз­мунд Валк, неф­те­хи­мик Игорь Афа­на­сьев. Одна­ко «вирус соби­ра­тель­ства» пере­си­ли­вал – и кол­лек­ции про­дол­жа­ли пополняться.

В совет­ское вре­мя при­об­ре­сти про­из­ве­де­ния искус­ства легаль­ным путем мож­но было в комис­си­он­ных мага­зи­нах. Преж­де чем выста­вить в пуб­лич­ный доступ новые поступ­ле­ния сотруд­ни­ки комис­си­о­нок неред­ко устра­и­ва­ли «закры­тые про­смот­ры» для избран­но­го кру­га поку­па­те­лей, кото­рым и доста­ва­лись и луч­шие вещи. При этом аван­гард­ные рабо­ты не при­ни­ма­лись на комис­сию по сооб­ра­же­ни­ям цен­зу­ры и были доступ­ны толь­ко для узко­го кру­га кол­лек­ци­о­не­ров, зна­ко­мых с худож­ни­ка­ми, их дру­зья­ми и наследниками.

Пред­став­лен­ные на выстав­ке рабо­ты до сих пор при­над­ле­жат наслед­ни­кам соби­ра­те­лей или совре­мен­ным кол­лек­ци­о­не­рам. Каж­дой кол­лек­ции будет посвя­щен отдель­ный раз­дел экс­по­зи­ции; живо­пис­ные и гра­фи­че­ские рабо­ты допол­нят порт­ре­ты кол­лек­ци­о­не­ров, выпол­нен­ные в сти­ле комик­са худож­ни­ком Мари­ей Поно­ма­ре­вой, а так­же эссе о каж­дом соби­ра­те­ле искус­ство­ве­да и писа­те­ля Софьи Багдасаровой.

Оформ­ле­ние выстав­ки в сти­ле кри­ми­наль­ной дра­мы отра­зит прак­ти­че­ски детек­тив­ную исто­рию охо­ты за пред­ме­та­ми искус­ства. Важ­ной частью про­ек­та ста­нет серия фото­гра­фий лето­пис­ца позд­не­со­вет­ской эпо­хи Иго­ря Паль­ми­на: она помо­жет совер­шить вир­ту­аль­ное путе­ше­ствие в про­шлое, вспом­нить или попы­тать­ся ощу­тить атмо­сфе­ру тех лет.

Кура­тор выстав­ки – Ана­ста­сия Вино­ку­ро­ва, веду­щий спе­ци­а­лист выста­воч­но­го отде­ла Музея рус­ско­го импрессионизма.

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