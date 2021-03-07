Выставка «Охотники за искусством» — первый проект Музея русского импрессионизма в юбилейном году

Первым проектом Музея русского импрессионизма в юбилейном году станет выставка «Охотники за искусством» о том, как в годы оттепели и застоя увлеченные коллекционеры собирали и сохраняли произведения музейного уровня. С 21 апреля по 29 августа 2021 года в экспозиции будет представлено более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века – от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Партнером выставки выступит петербургская галерея KGallery.
Малевич Казимир. Три фигуры в поле.1913–1928. Собрание В. А. Дудакова. Ныне в собрании В. А. Дудакова и М. К. Кашуро
О том, что советские граждане хранили в квартирах шедевры живописи, графики и скульптуры, говорят редко и мало. Музей расскажет истории четырнадцати коллекционеров из Москвы и Ленинграда и их находок, многие из которых до сих пор редко демонстрируются широкой публике.
Зрители смогут увидеть произведения мирискусников Бориса Кустодиева, Константина Сомова, символистов «Голубой розы» Павла Кузнецова, Николая Сапунова, московских сезаннистов «Бубнового валета» Роберта Фалька, Ильи Машкова и Аристарха Лентулова. В состав экспозиции также войдут самобытные примитивистские работы Нико Пиросмани из коллекции Игоря Сановича; живопись и графика Бориса Григорьева из собрания Николая Тимофеева, полотна Василия Кандинского и Алексея Явленского из собрания нашего современника Валерия Дудакова.
Во многом благодаря таким собирателям, как кинорежиссер Соломон Шустер, переводчик-синхронист Алексей Стычкин, врачи Александр Мясников и Арам Абрамян, видный дипломат Владимир Семенов, были сохранены значимые произведения русского искусства. В 1950–1980‑е годы работы художников-модернистов публично порицались и исключались из постоянных экспозиций государственных музеев. Коллекционеры искали и приобретали произведения гонимых мастеров под угрозой ареста по статье «Спекуляция», рискуя не только средствами и имуществом, но и собственной свободой. В наше время многие из этих работ продаются на аукционах за рекордные суммы.
Для героев выставки пополнение коллекций являлось попыткой сформировать собственный мир, альтернативный советской действительности. Типовые квартиры коллекционеров в «сталинках» и «хрущевках» нередко превращались в настоящие островки культуры и искусства. В доме агрофизика Абрама Чудновского хранилось более 200 работ Роберта Фалька, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Марка Шагала и других мастеров. Буквально каждый сантиметр занимали произведения искусства в коммуналке механика Иосифа Эзраха, жил среди полотен знаменитых художников и физик Илья Палеев.
«Я начал собирать живопись в 1953 году в ознаменование смерти Сталина», – вспоминал советский экономист Яков Рубинштейн, подразумевая, что до этого заниматься коллекционированием было просто опасно. Под постоянным страхом конфискации коллекций и повторных арестов жили историк Сигизмунд Валк, нефтехимик Игорь Афанасьев. Однако «вирус собирательства» пересиливал – и коллекции продолжали пополняться.
В советское время приобрести произведения искусства легальным путем можно было в комиссионных магазинах. Прежде чем выставить в публичный доступ новые поступления сотрудники комиссионок нередко устраивали «закрытые просмотры» для избранного круга покупателей, которым и доставались и лучшие вещи. При этом авангардные работы не принимались на комиссию по соображениям цензуры и были доступны только для узкого круга коллекционеров, знакомых с художниками, их друзьями и наследниками.
Представленные на выставке работы до сих пор принадлежат наследникам собирателей или современным коллекционерам. Каждой коллекции будет посвящен отдельный раздел экспозиции; живописные и графические работы дополнят портреты коллекционеров, выполненные в стиле комикса художником Марией Пономаревой, а также эссе о каждом собирателе искусствоведа и писателя Софьи Багдасаровой.
Оформление выставки в стиле криминальной драмы отразит практически детективную историю охоты за предметами искусства. Важной частью проекта станет серия фотографий летописца позднесоветской эпохи Игоря Пальмина: она поможет совершить виртуальное путешествие в прошлое, вспомнить или попытаться ощутить атмосферу тех лет.
Куратор выставки – Анастасия Винокурова, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.