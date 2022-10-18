Выставка «ORЁLEXPO 2022» — снова на высоте! 

C 13 по 16 октября в Московском Гостином дворе прошла единственная в своем роде Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022». Четыре дня интереснейших дискуссий деловой программы, тысячи экспозиций самых современных образцов оружия и товаров для охоты, мастер-классы, показ мод, высокая кухня и удивительный полет соколов – все это «ORЁLEXPO 2022».

Единственная российская отраслевая выставка объединила на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

На этот раз, как отметил организатор выставки и председатель совета директоров «Орел-Хантинг» Михаил Хубутия, открытие прошло без громких оркестров и красивых барабанщиц, зато — с четким намерением вывести импортозамещение в оружейной отрасли на первые позиции по значимости, что крайне важно в наше непростое время.

— Пройдет время, и мы станем первыми во всем, и весь мир будет здесь, все будут смотреть на Россию — заверил Михаил Хубутия.

Среди 129 экспонентов — лучшие компании оружейного рынка, производства снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты. Наряду с компаниями, давно и прочно завоевавшими успешные позиции на рынке, в этом году посетителей форума и экспертов надеются порадовать новые игроки – те, кто сумел воспользоваться шансом, который дает мировой кризис. Более 15 тысяч знатоков и любителей стрельбы, оружия и охоты посетили выставку за четыре дня работы.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Первый день деловой программы собрал множество мнений экспертов рынка. Наибольшее внимание привлекла площадка «Сделано в России» — вопросы перехода от стратегии импортозамещения к опережающему развитию национального производства гражданского и спортивного оружия.

Владимир Жихарев, исполнительный директор НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова», отметил: «Те, кто готовились к сложным временам, проходят этот период без потрясений. Остановка производства точно не грозит — иностранное участие на сегодня не более 15%. Да, закрылись западные рынки. Да, западный мир проводит политику «удушения» российской промышленности. Но вряд ли это им удастся, как мы видим. Более того, мы считаем, что условием допуска внешних производителей на внутренний рынок должно быть обязательное производство минимум 20-30 % от общего объема в нашей стране»

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СУПЕРТЕХНОЛОГИЙ

Экспертная дискуссия «Традиционные и новые технологии в стрелковой подготовке: оптика, VR, AR, искусственный интеллект, гейминг» собрала все самое новое.

Сергей Майоров, специалист по развитию ФГБОУ «Интердом» Министерства просвещения РФ, отметил: «Для системы образования для внедрения НВП в школах — виртуальные тренажёры это безопасный и не дорогой вариант. А после виртуальной практики приглашать учеников на полигоны. Хорошо бы устроить виртуальную «Зарницу».

ЭКОЛОГИЯ В ТРЕНДЕ

Это обсудили на дискуссиях о воспитании экологического сознания и охране природы.

Рашид Исмаилов, председатель «Российского экологического общества», отметил: «Сейчас у молодежи запрос на экологию не в виде субботников только (причем эти субботники порой проводятся на одном и том же месте год за годом), а на интеллектуальную экологию – такую, где нужна голова, а не только руки. И мы готовим в ответ на этот запрос новую платформу, скоро будет сюрприз. В целом же экология – это хорошая возможность для лидерства, многие молодые ребята находят в себе эти качества именно в экологических проектах. И это именно та позитивная повестка, что нужна стране и обществу».

Артур Мурзаханов, заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр» заявил: «Я когда пришел работать в заповедные территории, нас называли егерями, такой образ «Кузьмича». И с 2015 года я занимаюсь тем, что формирую другой образ государственного инспектора в социальных сетях. Так люди начали понимать, чем мы занимаемся. Первый шаг – рассказывать о себе как о профессионалах».

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ И ЗАКОНОМ

Множество дискуссий были посвящены имиджу сообщества любителей оружия и охоты, воспитанию подрастающего поколения, законодательным новеллам.

Леонид Сонин, председатель московского охотничьего клуба «Сафари», призвал объединяться: «Нужно принимать участие в создании законопроектов. Охотники, владеющие карабинами, должны иметь возможность владеть и короткоствольным оружием для защиты себя и своего охотничьего оружия. Нужно продолжать борьбу за права владельцев оружием».

Впервые в рамках деловой программы прошла дискуссия правоведческого характера от специалистов компании «Альта Виа».

Андрей Сицко, заместитель президента «Росохотрыболовсоюза», отметил, что проблемы государственного управления охотничьим хозяйством прямым образом связаны с культурой охотпользователей.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

В ходе обсуждения вопросов воспитания подрастающего поколения через стрелковые виды спорта и патриотическую работу Андрей Черекаев, генеральный директор «Инсайд Системс» выразил мнение, что фильтрация контента для детей ведется недостойным образом: «Мы не знаем, что запрашивают в сети наши дети последние 10 лет — мы раньше анализировали запросы в учебных заведениях, но сейчас это не работает. У нас нет единого центра, отвечающего за девиантное поведение детей. Процессы воспитания патриотизма должны быть нативными, а не навязчивыми».

ВЫЙТИ ИЗ СЕТЕЙ

Паблик-ток на тему «Выйти» из соцсетей в лес» провели в партнерстве с сообществом защитников дикой природы НКО «Ковчег».

Михаил Ярин, инструктор по выживанию, специалист по безопасности в природной среде, охотник, путешественник, член РГО, считает, что соцсети просто инструмент: «Если к этому относиться как к инструменту, то с соцсетями надо дружить и использовать, это даёт эффект». Кстати, Михаил традиционно провел мастер-класс «Безопасность в природной среде и действия при потере ориентировки».

НА ВСЕ ВКУСЫ И ПОТРЕБНОСТИ

Ассортимент выставки крайне разнообразен.

Компания «Шанс» в этом году представила турецкие двустволки Beydorq — недорогое, доступное оружие для новичка, тепловизорные приборы и прицелы Sytong.

Компания «Техкрим» — новый укороченный ОООП Кольт 1911, винтовку на базе М-4 из комплектующих Норинка и множество других моделей оружия.

Компания «ЦЕК» представила новую линейку тепловизоров Arkon, которые отличаются наиболее интересным соотношением цены и качества.

Новая компания «BEAR GROUP» — производитель пневматического оружия РСР — представила новые винтовки оригинальной конструкции, в которых баллон для воздуха выполняет роль кожуха ствола, оружие максимально похоже на огнестрельное.

Барнаульский патронный завод запускает новые калибры, например 6,5 Grendel, 9х22 Алтай, а так же патроны с дозвуковой скоростью пули.

Компания МОК представили винтовку «Аркуда» собственной разработки, на базе которой предлагает охотничье и снайперское оружие, а так же оружия для дальнобойной стрельбы.

«Орсис» показала как хорошо зарекомендовавшие себя винтовки серии 120, так и новые разработки, например винтовку на базе АР-15, но с ручным перезаряжанием.

Завод «Тюменские аэрозоли» представил широкую гамму продукции от аэрозолей для защиты от насекомых до аэрозольных упаковок оружейных масел и другой оружейной химии. Так же предложил различные перцовые баллончики для защиты от собак емкостью от 25 до 400 мл.

Сестрорецкий оружейный завод показал новые винтовки на базе АР-15, необычную модель с гладким стволом калибра .366, однозарядную, благодаря чему она может быть приобретена без двухлетнего стажа, а позже трансформирована с полуавтоматическое многозарядное оружие. Кроме того, представил новый пистолет в калибре 9х19 и винтовку под наш патрон 5,45х39.

Леккер – компания, которая делает лекарственные препараты в оригинальной удобной упаковке, представила новое направление своей деятельности, теперь они сами изготавливают метательные тарелки для стендовой стрельбы.

HARTMAN – представил тюнинг и обвес для семейства автоматов Калашникова, превращает стандартный автомат в удобное и подгоняемое под стрелка оружие.

ARS ARMA подготовила снаряжение и средства защиты для армии, так нужные сегодня бронежилеты и шлемы.

SWC – показала оружие собственной разработки и изготовления, в этом году к линейке нарезного и гладкоствольного оружия добавился травматический пистолет и оружие для охранных структур.

ShootMan – снова широкий выбор мишеней и готовых тиров для пневматического оружия, а так же мишений для нарезных, мощных калибров.

ЯРКАЯ НОВИНКА

НИИПХ показал патрон «Шлейф-Вектор», это новая разработка — дробовой патрон со светящимся элементом, который летит по траектории снопа дроби. Боеприпас, предназначенный для охотников и стрелков-спортсменов, позволяет визуализировать полет дроби с помощью специального светового элемента. Это дает возможность корректировать выстрелы и повысить точность стрельбы. Промахи при стрельбе чаще всего связаны с ошибкой прицеливания, которую может допустить даже самый опытный охотник или стрелок-спортсмен. Патрон можно использовать для стрельбы не только из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой. Он сочетает в себе комфортную отдачу на оружии, хорошую резкость боя и равномерность осыпи на различных дистанциях.

ОТ СЕРБСКОЙ КУХНИ ДО ПОЛЕТА СОКОЛОВ

Так разнообразна была программа мастер-классов лекций. Константин Соколов, организатор Центра соколиной охоты, Музея соколиной охоты, сокольник с 25-ти летним опытом открывал в своей лекции секрет за секретом старинного искусства соколиной охоты. Компании по производству экипировки и одежды представили модный показ, где моделями выступали стрелки и чемпионы по стрельбе. Были представлены коллекция «DoveofPeace» российского дизайнера Тани Расторгуевой (theCreateIn), модели одежды компаний Brutage, RME Phoenix и «Округ», Центра комплектации «Оружейная мануфактура».

Борис Йованович, шеф-повар мультипространства Community Moscow удивил блюдами из мяса оленя.

Традиционно на выставке прошел мастер-класс «Оказание первой помощи: что должен знать и уметь каждый охотник и стрелок».

Компания АртЭлв — генеральный дистрибьютор бренда iRay (Ай-рэй) провела розыгрыш призов для участников выставки. В этом году компания анонсирует запуск своего собственного бренда товаров для охоты. В ходе розыгрыша счастливчики получили монокуляр iRay DV DP 09, сертификат на стрельбу в стрелковом клубе и сувениры.

Выставка «ORЁLEXPO 2022» открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнёров и заключения контрактов. А тем, кто приходит сюда впервые – открывает волшебный мир охоты, стрельбы и путешествий на основе уникального сочетания традиций и современных технологий.

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