Выставка «Отличники» открывается в Музее русского импрессионизма

С февраля по май Музей русского импрессионизма представит выставку «Отличники» о европейских путешествиях молодых русских мастеров – лучших выпускников Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Начинающие амбициозные художники на рубеже XIX – XX веков отказались от подражания зарубежным мастерам и, переосмыслив полученный за границей опыт, положили начало новому витку развития русского искусства. Этот переломный момент можно проследить в работах участников пенсионерских поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей.

Упоминание зарубежных путешествий «для усовершенствования в искусстве» часто встречается в биографиях известных художников. Выставка станет одним из первых крупных исследований, посвященных пенсионерским поездкам 1870 – 1910-х годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы.

Разнообразие модернистских течений Европы конца XIX века давало молодым художникам новые ориентиры. Так академические сюжеты Генриха Семирадского и Ивана Айвазовского с античными руинами и морскими видами сменяются пленэрной живописью Василия Поленова и Ильи Репина. После реформы Академии художеств в 1893 году, значительно упростившей отчетность по пенсионерским поездкам, живописцы нового поколения – Ефим Чепцов и Михаил Демьянов – запечатлевают повседневную жизнь простых европейцев, обращаясь как к опыту передвижников, так и к смелой манере Винсента Ван Гога.

Для многих пенсионеров образовательные турне становятся периодом активных творческих исканий. Например, Борис Кустодиев предстанет перед посетителями с нетривиальными сюжетами – на пути к формированию своей узнаваемой манеры мастер много времени проводит в парижском Лувре, копирует в мадридском Прадо, делает зарисовки в городских кабаре и пишет этюды в Булонском лесу.

В экспозиции будут представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Михаила Демьянова, Александра Яковлева, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко, а также частных коллекций.

Выставка станет первым художественным проектом в России, столь масштабно адаптированным для слабовидящих и незрячих гостей. Традиционно к избранным произведениям будут представлены тактильные копии. Семь макетов, созданных при поддержке партнера инклюзивной программы Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд», по окончании проекта дополнят постоянные экспозиции региональных музеев. Составить полноценное впечатление о работах помогут ароматы-состояния от незрячих парфюмеров Pure Sense.

В каталог выставки войдут статьи куратора Ольги Юркиной об истории пенсионерских поездок русских художников и кандидата искусствоведения Анны Познанской о европейской культуре XIX века.

Спецпроект на третьем этаже музея покажет работы европейских мастеров, чьи имена встречаются в письмах и академических отчетах русских живописцев о зарубежных поездках. В экспозиции будут представлены произведения Камиля Коро, Гюстава Курбе, Эжена Каррьера, Франца фон Штука и других художников из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Работы одних из них, например, пейзажи Шарля Франсуа Добиньи, восхищали и вдохновляли русских художников, других — не производили сильного впечатления или вовсе оставляли равнодушными. Однако собранные вместе полотна барбизонцев, натуралистов, реалистов и символистов позволят понять, в какой эстетической среде творили художники-пенсионеры на рубеже XIX–XX века.

Отказавшись от академической традиции, европейские художники погрузились в мир новых тем и образов. Скромные пейзажные мотивы и интерес к пограничным природным состояниям представителей барбизонской школы во многом предвосхитили поиски импрессионистов. А сюжеты из жизни простого народа и герои, запечатленные за своими повседневными занятиями, были созвучны с творчеством передвижников.

Завершит работу выставка 23 мая.

Генрих Семирадский. Дорога из Рима в Альбано. Этюд. 1873. Тверская областная картинная галерея

Илья Репин. Лошадь для сбора камней в поле. 1874. Саратовский государственный художественый музей

Илья Репин. Украинка. 1875. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Владимир Орловский. Порто д'Анцио. 1870-е годы. Рыбинский государственный историко-архитектурный художественный музей-заповедник

Семён Никифоров. Выезд итальянского короля Виктора Эммануила III на Всемирную выставку 1911 года в Риме. 1911

Борис Кустодиев. В Булонском лесу. 1904. Калужский музей изобразительных искусств

Михаил Демьянов. Сорренто. 1913. Собрание Романа Бабичева. Москва

Алексей Кившенко. Возвращени с ловли мулей. 1881. Омский областной музей изобразительных искусств

Константин Горбатов. Кьоджа. 1910-е годы. Государственный Русский музей

Александр Савинов. Балкон увитый цветами. Рим. 1910. Волгоградский музей изобразительных искусств

Дмитрий Щербиновский. Рене. 1898. Музей-усадьба А.М. Герасимова. Филиал Тамбовской областной картинной галереи

Василий Поленов. Старые ворота Вёль. 1874. Государственной музейное объединение «Художественная культура Русского Севера». Архангельск

Исаак Бродский. Сказка. 1911. Государственный художественный музей. Ханты-Мансийск

Михаил Демьянов. На реке у белого моста. Конец XIX - начал XX веков. Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина

Исаак Бродский. Дети на берегу моря. Капри. 1909-1919. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославский художественный музей»

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