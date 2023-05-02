Выставка печатных работ Дарьи Абдуллиной «Triggerland» в пространстве «space of unknown place»

Со 2 по 21 мая в пространстве «space of unknown place» пройдет выставка Дарьи Абдуллиной «Triggerland». На выставке будет представлена серия печатных работ 2022-2023 года, а также живопись и работа на ткани.

Творчество Дарьи Абдуллиной связано с поиском образов для чувств и переживаний. Эмоции художницы материализуются, обретают форму, создают вокруг себя новые пространства. Так выстраивается многомерный магический мир, состоящий из множества ответвлений.

Триггерленд — пространство обостренной чувствительности, пространство состоящее из шрамов. В пустыне Триггерленда живут озлобленные, уставшие и напуганные персонажи. Как и герои серии, Дарья Абдуллина будто бросает вызов жуткому миру Триггерленда, чтобы выйти из-под его парализующей власти.

В рамках выставки предполагается параллельная программа, которая будет анонсирована в социальных сетях.

Где? Москва, проезд Комсомольской площади, д. 12.

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