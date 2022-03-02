Выставка произведений Галины Визель и её семьи  «Связь поколений» открывается в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений Народного художника РФ и академика РАХ Галины Михайловны Визель и членов её семьи «Связь поколений». Экспозиция масштабного ретроспективного проекта занимает десять выставочных залов и показывает всё разнообразие творчества мастеров художественной династии — керамику, живопись и графику, фотографию и дизайн.

Югорская Мадонна. Декоративная скульптура. 2008. Шамот, фаянс, глазури. 95 х 42 х 15. Собственность автора

Северная легенда 2. Декоративное блюдо. 2019. Фаянс, ангобы, глазури. Д — 39 см. Собственность автора

Наследие Югры. Скульптурная композиция. 2014. Шамот, окислы, глазури. Д – 26 х 135 см; Д – 25 х 123 см; Д – 25 х 117 см; Д – 23 х 116 см; Д – 21 х 116 см; Д – 20 х 110 см; Д – 20 х 100 см. Собственность автора

Мир-Сусне-Хум. Декоративная скульптура. 2004. Шамот, глазури, золочение. 46,6 х 58 х 20 см. Собственность автора

Легенды Югры. Декоративное блюдо. Фаянс, ангобы, глазури. 2013. Д — 39 см. Собственность автора

Декоративные скульптуры из серии «Наследие Югры». 2018. Фаянс, глазури, золочение. 75 х 30 х 25; 75 х 30 х 25; 73 х 25 х 20; 69 х 29 х 24; 67 х 30 х 19 см. Собственность автора

Декоративное панно с атрибутикой берёзовских хантов. 2010. Шамот, глазури, стёкла. 67 х 67 см. Собственность автора

Декоративная скульптура из серии «Боги и духи». 2009. Фаянс, окислы, глазури. 99 х 45 х 25 см. Собственность автора

Галина Визель принадлежит к поколению ведущих отечественных художников, вошедших в большое искусство со своей, философски осмысленной и эмоционально пережитой темой народов Севера. Она посвятила многолетнюю профессиональную творческую деятельность изучению и художественному осмыслению древней культуры Югры. В работах художника раскрываются не только мифологические и эстетические воззрения народов Сибири: обских угров, ханты и манси, различные пластические свойства материалов (керамики, бронзы), но и даны примеры удивительного сочетания глубоко народной традиции и эстетики «ученого», профессионального искусства. Творчество мастера относится к таким фундаментальным категориям как монументальное, классическое и народное.

Г.М.Визель родилась в 1941 году в Тюмени. Окончила отделение художественной керамики Ташкентского театрально-художественного института им. А.Н. Островского. Живет и работает в Ханты-Мансийске. В активе художника участие более чем в 200 выставочных проектов, как групповых международных, так и персональных. Она обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, профессор живописи и декоративно-прикладного искусства. Мастер ведёт научно-исследовательскую работу, выступает на научных конференциях. Кроме того, Галина Михайловна блестящий педагог, подготовивший не одно поколение успешных молодых художников и успешно осуществляющий педагогическую деятельность.

Галина Визель – художник многогранный, успешно работающий в различных техниках, видах, жанрах. Её произведения являются знаковыми для многонационального отечественного искусства конца XX – начала XXI века и относятся к одним из самых значительных среди художественных композиций по силе воздействия и законченности пластического решения. В экспозиции также будут представлены графические работы заслуженного художника РФ Александра Георгиевича Визель, дизайн-проекты Глеба и Натальи Визель, керамика Инги Самурской-Визель (дочь), авторская фотография Кирилла Самурского, живопись и графика Ники Визель.

В рамках выставки состоится презентация монографии Г.М.Визель, обобщающая многолетний труд уникального художника. Также 1 апреля 2022 года в Белом зале РАХ очно-заочном формате пройдёт круглый стол «Мифы, легенды сказания в современном декоративном и народном искусстве. К вопросу о мифологическом сознании художника», организованный Отделением декоративных искусств и НИИ РАХ.

Выставка работает с 16 марта по 3 апреля 2022 года.

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