Выставка работ Николая Селиванова «LEGOАД и другие конструкторы» откроется в пространстве ЦТИ «Фабрика»

«LEGOАД и другие конструкторы» Николая Селиванова — это выставка нескольких проектов, каждый из которых представляет разные наборы для конструирования (construction set), называемые просто – конструкторами.

Во всем мире хорошо известны такие конструкторы как LEGO, Meccano, ZOLO, Zometool. Но эта выставка конструкторов иного типа. К примеру, таких как живописный конструктор фантазий Иеронима Босха, случайно открытый художником Николаем Селивановым на оборотной стороне его «Видений загробного мира». Или набор из профилей капителей известных античных памятников архитектуры, использованных в музейной игре с учениками в Эрмитаже, чтобы собрать с их помощью в единую структуру слова и образы художественного космоса европейской цивилизации, порожденного художниками Древней Греции, ни одного произведения которых не сохранилось.

Видео-реконструкция старого проекта «После хирургии» (галерея «Школа», 1993) выражает авторскую концепцию трёхчастной модели семантического конструирования из трёх «первоэлементов» – Перцепции / Знака / «Живого» объекта. С него начинались исследования художника в сфере визуальной семиотики. Кинетическая инсталляция «Infinitum» рассказывает о том, как бесконечность вселенной ограничивают конструируемые людьми иллюзии, безмерно многозначные и неопределимые «великие» слова. Но с помощью этих слов человек создаёт «твердь» в пустоте и может проектировать свое будущее. LEGOАД — это про сегодняшний день, про антропоцен и огромные усилия, превращающие землю в ад, где пластмасса – материал, из которого сделан ад, а LEGO – интеллект пластмассы, про конструирование постиндустриального мира на руинах мира индустриального. Всего на выставке будет представлено 13 проектов.

Каждый эпоха, каждый художник создает свой конструктор. Конструкторы — это воплощенные посредники между человеком и окружающим пространством. Из случайного порой набора элементов собирается новое, которое меняет нашу внутреннюю реальность и включает нас в общий процесс окружающей жизни. Этот процесс называется аутопоэзис — самовоспроизводство (др.-греч. αὐτός ауто- — сам, ποίησις — сотворение, производство), главный признак жизни. Одними из основных инструментов аутопоэзиса являются конструкторы, создаваемые всеми формами жизни. Конструкторы, создаваемые человеком, развиваются фантазией и их конструктивной основой является семантика.

Главная идея выставки — для конструирования необходимо делать конструктор, и для создания конструктора тоже нужен конструктор. Речь идёт о конструкторах, предназначенных для создания конструкторов (это, как кибернетика кибернетики Хайнца фон Фёрстера). Выставка состоит именно из таких проектов.

В некотором смысле выставка «LEGOАД и другие конструкторы» является эпиграфом для книги, которая готовится к печати. Это будет книга о конструкторах, их возникновении в древности, истории и современном развитии, о философии и психологии конструктивной деятельности.

Николай Селиванов — художник, теоретик, педагог. Работает в формах гибридных художественных-образовательных проектов, светокинетических инсталляций, скульптуре, медиа- искусстве. Последние годы работает над теорией художественной конструктивной деятельности в контексте биосемиотики и энактивизма. Разрабатывает наборы для конструирования художественных образов, основанные на принципе сочетания репликации и импровизации — паттерны, виртуальные конструкторы, семантические конструкторы.

Выставка работает с 12 марта по 13 апреля 2022 года.

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