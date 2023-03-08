Выставка произведений Отделения декоративных искусств Российской академии художеств в МВК РАХ

8 марта Российская академия художеств представляет творчество мастеров декоративного искусства во всём многообразии видов и жанров, материалов и технических приёмов. Это художественное стекло и керамика, гобелен и текстиль, металл, эмали, авторская кукла, изделия народных промыслов. Экспозицию составили произведения членов Отделения декоративных искусств Российской академии художеств, таких известных авторов, как академики РАХ: С.В. Гавин, В.Н. Галкин, А.С. Гораздин, В.Н. Гориславцев, Н.А. Гущин, Ф.А. Ибрагимов (1938-2020), В.А. Малолетков, Ю.Н. Мерзликина, Н.В. Мурадова, Л.И. Савельева, Т.П. Сажин, Т.С. Шихирева, А.А. Шмакова, Д.Н. Шушканов (1923-2002), Л.Н. Шушканова (1926-2008), Б.В. Федоров (1948-2014), А.К. Худякова, Е.З. Церетели (Отделение искусствознания и художественной критики); члены-корреспонденты РАХ: А.С. Беляев, Н.С. Буденная, А.В. Греков, В.И. Зубрицкий, В.И. Касаткин, Г.А. Корзина, В.Г. Кузнецова, Е.В. Лаврищева, В.К. Маковецкий, Е.Е. Матько, В.И. Павлов (1934-2014, Отделение графики), О.А.Победова, И.В. Трофимова, М.В. Фаворская-Шаховская, А.И. Фокин, Е.Д. Хейкер, В.А. Цивин.
В.И. Зубрицкий. Шаль Лабзинская. 2018. Шерсть, шёлк, печать
В.Н.Гориславцев. Декоративное блюдо из серии «Петербургская Коломна». Крюков канал в белую ночь. 2004. Д-40 см, фарфор, соли металлов, подглазурная роспись
Л.И. Савельева. Вместе. 2015. Гута, роспись. Фото – пресс-служба РАХ
Н.В. Мурадова. Временное перемещение души. 2013. 100х220 см. Текстиль, авторская техника. Фотография, печать на шёлке. Живопись, акрил на холсте
Декоративное искусство в эмоционально-чувственной форме доступным образом отражает характерные черты своего времени. Искусство ведущих мастеров привлекает наше внимание разнообразием тем и сюжетов, оригинальностью, игрой воображения в создании выразительных одушевлённых образов. Свобода авторского приёма, импровизационная игра с материалом при полном владении техническими средствами раскрывается в ярких индивидуальных высказываниях. Каждый художник ведёт свою сольную партию, извлекая из материала и своей индивидуальной техники всё новые краски и тембры её звучания.
Основной «побудительный» стимул к созиданию в искусстве последнего тридцатилетия – интерес к пластическим свойствам материала, открытие новой выразительности его природной сущности и силе эмоционального звучания в пространстве, в окружающей среде. Новый взгляд на традиционный материал меняет отношение к пониманию его истинной природы, выявляет его разную субстанциональную выразительность, в корне меняя принципы формообразования, образы и смыслы. В современном эксперименте просматривается, угадывается связь с искусством прошлого, ориентация на образцы мирового искусства, признанные эталоном совершенства. Заметно меняется статус современного художника декоративного искусства, расширяется диапазон его творчества, круг задач и интересов, происходит универсализация творческой деятельности. Наряду с основной профессиональной специализацией художник обращается к другим материалам, видам и жанрам, что весьма органично и закономерно, так как декоративное искусство в своей сущности синтетично и использует средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры.
Технические новации стали неотъемлемой частью созидательного процесса, обрели характер художественного феномена в поисках авторского почерка. Абсолютно индивидуальны работы Любови Савельевой с открытой ею в стекле темой пространственных метаморфоз в соединении с характерной свободной росписью. Совершенно оригинальна роспись стекла с использованием акриловых маркеров в работах Лики Церетели. Мозаичный по характеру узор, плотно покрывающий поверхность предметов, возникает легко и непринуждённо, воспринимается как экспромт, как свободная импровизация, как естественный жест руки автора. Насыщенность цвета достигает максимального декоративного эффекта. Оптическое стекло представлено конструктивными объектами Ольги Победовой с их посылом к искусству авангарда, стекло Юлии Мерзликиной новаторское в своей конструктивно-декоративной основе и силе образно-пластической выразительности. Скульптурные рельефы Тимура Сажина из матового моллированного стекла представляют особую линию в общей картине развития отечественного стекла.
Произведения Фидаиля Ибрагимова, Владимира Маковецкого, Елены Лаврищевой и Александра Фокина в технике гравировки, в виртуозном исполнении, в самом совершенном виде дают представление о специфике её художественной выразительности. О работах художника Гусевского хрустального завода Владимира Касаткина следует сказать особо. В условиях производства он создаёт образцы, поднимающие уровень тиражного предмета до высокого искусства.
В экспозиции отдана дань памяти Дитрию Шушканову (1923-2002), столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. Он работал совместно с женой Людмилой Шушкановой (1926-2008), привнёс в стекло живописные образы природы, утвердив авторский технический приём как средство поиска и открытий. Непревзойдёнными по остроте творческих идей и оригинальности их воплощения остаются в истории уникальные арт-объекты Бориса Фёдорова (1948-2014). Фидаиль Ибрагимов (1938-2020) стоял у истоков развития в стекле современной скульптуры, равно как и пластической линии в гравированном стекле.
Керамика «московской школы» с характерной для неё традицией живой свободной росписи представлена вазами Марии Фаворской-Шаховской, блюдами Галины Корзиной, скульптурная линия – работами Валерия Малолеткова с их особыми авторскими приметами пластических, живописных и технических приёмов, композициями Валентины Кузнецовой с узнаваемыми типажами и их эмоциональной выразительностью жеста. Керамика Санкт-Петербурга представлена блюдами Владимира Гориславцева с видами любимого города с их поэтичной интонацией, скульптурой Владимира Цивина, вобравшей все отличительные черты пластического почерка мастеров ленинградской школы.
Искусство художественного текстиля представлено в широкой палитре разных техник, цвета, стилевых проявлений. Ведущие мастера гобелена Сергей Гавин, Александр Гораздин, Алла Шмакова демонстрируют неизменную основательность традиционного ткачества, присущую искусству классической шпалеры. Вместе с тем, в контексте широкого эксперимента авторы находят новые выразительные средства, соотнесённые с современным архитектурным пространством будь то монументальные сюжетные произведения Аллы Шмаковой в соавторстве с Вячеславом Павловым (1934-2014), декоративные образно-ассоциативные полотна Александра Гораздина с их подчеркнуто цвето-фактурной выразительностью, масштабные по замыслу пространственные композиции и инсталляции Сергея Гавина.
Панно с росписью в технике батик отождествляется с произведениями Ирины Трофимовой, ставшими знаковыми, своего рода монументальными текстильными фресками. Уникален почерк Татьяны Шихиревой. Её декоративные панно с изящной и виртуозной росписью сравнимы с миниатюрами редких манускриптов. В соединении с фигурной расписной деревянной скульптурой (авторства Николая Конончука) они приобретает завершённость и пространственное дыхание. Графическая по характеру, монохромная по цвету роспись Елены Хейкер и Александра Беляева отмечена особой лирической интонацией. Уникален текстиль Натальи Мурадовой с его многослойной рельефно-живописной структурой поверхности, исполненный в авторской сложной технике с применением живописи, шитья, печати. Нина Будённая «сочиняет» декоративные панно в духе народного лубка со множеством оригинальных технических придумок. Александра Худякова создаёт куклы с разными характерами, с ярко выраженным ощущением театрально-пространственной среды, выполненные искусно и артистично.
Виктор Зубрицкий – главный художник производства знаменитых платков из Павловского Посада, создаёт новые вариации цветочных узоров, обращаясь к историческому наследию традиционной орнаментальной системы. Николай Гущин развивает традиции Хохломского промысла во всей красоте традиционных посудных форм и растительного узорочья на золотом фоне.
Художественный металл представлен работами известного петербургского мастера Валерия Галкина, благодаря творчеству которого этот вид искусства стал заметным явлением в архитектурном пространстве и городской среде. Эмалевые картины крупных размеров в соединении со стальными пластинами Евгения Матько отличаются «драматургией» замысла, разнообразием сюжетов и мотивов – от античности до «необычных фигур» с их метафизикой геометрических форм.
В поступательном движении искусства к новому большую роль играют отечественные и международные выставки, симпозиумы, конкурсы, мастер-классы. Важным стимулом в становлении творческого пути и событием в биографии каждого художника являются персональные выставки членов Отделения, прошедшие в залах Российской академии художеств. Выставка произведений академиков и членов-корреспондентов Отделения декоративного искусства РАХ в 2023 году даёт представление о творческом процессе во всем многообразии индивидуального видения общих проблем современного искусства ХХI века.
Текст подготовлен на основе статьи академика РАХ, доктора искусствоведения Л.В.КАЗАКОВОЙИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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