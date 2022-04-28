Выставка Владимира Дубосарского «Дедушкины сказки» в ILONA_K artspace продлена до 31 мая

На двух этажах галереи будут экспонированы живопись и графика из серии «1001 вид моря», а также масштабные работы из проекта «В мире животных».

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 195х240 см. 2021 год

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 240х195 см. 2021 год

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 195х290 см. 2021 год

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 195х240 см. 2021 год

Вынесенная в название выставки сказка, как один из видов фольклорных фантастических поучительных рассказов, превращается в сложную систему напряжений различных несовместимых между собой сюжетов и героев.

В живописных работах из проекта «В мире животных» автор конструирует концептуальные соединения равноудалённых друг от друга феноменов.

Представители доисторической фауны, интерьеры типовой застройки хрущевского периода, образы и язык поп-арта, соединяясь в рамках произведения, высвечивают точки напряжений между содержаниями и комплексами идей, лежащих за ними.

Это парадоксальное сближение, казалось бы, противоположных смыслов мы видим и в названии второй серии, в котором словно спутались «Тысяча и одна ночь» и «Сто видов Фудзи».

В работах из серии «1001 вид моря» автор обращается к парадоксальной связи между методом модернистской бесконечной репетиции формального поиска и поп-артистким тиражированием.

Разделенная на две части — воду и небо — исходная композиция, отсылающая к работам Марка Ротко или, исполненным буддийской строгости, фотографиям моря Хироси Сугимото, бесконечно воспроизводится в узнаваемой поп-артисткой манере.

Не являясь в действительности тиражными произведениями, за счет схожести языка эти работы обманывают наши ожидания и представления о границах направлений искусства.

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «1001 вид на море». Холст, акрил, 145х195 см. 2016 год

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «1001 вид на море». Холст, акрил, 145х195 см. 2016 год

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «1001 вид на море». Холст, акрил, 145х195 см. 2016 год

Владимир Дубосарский. Без названия. Из серии «1001 вид на море». Холст, акрил, 145х195 см. 2016 год

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.