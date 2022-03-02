Звёзды приняли участие в концерте «Я горжусь, что я русский!»

В концерте приняли участие группа «Земляне», ВладиМир, Анна Семенович, Маша Вебер, ЮрКисс, Саша Попова, IVAN, Елена Север, Александр Шоуа & группа «Непара», Ирина Дубцова, группы «Русские» и СПб!.

Открыла концерт группа «Земляне» с песней «Трава у дома» – как символ того, что наши ребята должны скорее вернуться домой, к родным и близким.

Ведущими концерта выступили радио- и телеведущая Алла Довлатова и певец ЮрКисс.

Зрители увидели концерт в прямом эфире телеканала RU.TV, в также в онлайн-трансляции на сайте «Русского Радио».

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