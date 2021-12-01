Выставка работ русских художников «Авангард: на телеге в XXI век» приедет в Москву

Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда объявляют о проведении в Москве выставки «Авангард: на телеге в XXI век» — реконструкции масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад. С февраля по май 2022 года в музее будут показаны более 100 произведений ярких представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.
Александр Якимченко. Пейзаж с козами. 1920. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Александра Экстер. Городской пейзаж. Композиция. Около 1916. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Николай Фешин. Портрет М.Н. Евлапиевой. 1914. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Наталья Удальцова. Ночь. Середина 1910-х. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Василий Тимофеев. Зима. 1918. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Варвара Степанова. Танцующая фигура. 1919-1920. © Яранский краеведческий музей
Ольга Розанова. Композиция. Супрематизм. 1916. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Ольга Розанов. Город. Индустриальный пейзаж. 1913-1914. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Ольга Розанов. Валет червей. Из серии «Игральные карты». 1914-1915. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Александр Родченко. Женская фигура. 1915. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Александр Родченко. Линии на зеленом № 92. Из серии «Линизм». 1919. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Любовь Попова. Живописная архитектоника. 1918. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Вера Пестель. Композиция. 1915. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Николай Синезубов. У зеркала. 1920. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Илья Машков. Портрет Е.И. Киркальди. Этюд к портрету Евгении Ивановны Киркальди «Дама с китаянкой». 1910. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Илья Машков. Пейзаж. Мотив подноса. 1911. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Алексей Кравченко. Радуга. 1913. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Сергей Колесников. Монгольский лама. 1918. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Иван Клююн. Пробегающий пейзаж. 1914. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Василий Кандинский. Эскиз композиции красное с черным. 1915. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Василий Кандинский. Акварель № 5. 1919. © Яранский краеведческий музей
Александр Древин. Женщина. 1915. Ксилография. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Николай Григорьев. Мост. 1918. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Николай Белянин. Натюрморт. 1916. © Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
Алексей Моргунов. Композиция до реставрации. Оборотная сторона. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Алексей Моргунов. Композиция до реставрации. Лицевая сторона. © МБУК Слободской музейно-выставочный центр
Проект уже был успешно представлен в Ельцин Центре в Екатеринбурге и Вятском художественном музее в Кирове. Он обращается к событиям бурного послереволюционного времени, когда советская власть активно сотрудничала с художниками-авангардистами, видела в них движущую силу для продвижения коммунистических идей и приобретала их работы для столичных и региональных музеев. В октябре 1921 года на 3-ю передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии (Кировской области) привезли более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Беспрецедентный по числу и составу работ смотр должен был продолжиться в других городах губернии. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы они были оставлены в местном музее и забыты почти на 100 лет.
Объединенные усилия Ельцин Центра и команды Энциклопедии русского авангарда позволили частично воссоздать 3-ю и две первые художественные выставки в Советске и показать редкие произведения из фондов региональных музеев. Посетители узнают о художественной политике советской власти в первые послереволюционные годы и о деятельности кураторов-энтузиастов, которые в непростое для страны время устраивали выставки авангардного искусства.
Экспозиция продолжит серию проектов Музея русского импрессионизма о художниках-авангардистах и выставках русского искусства первой трети XX века. Зрители смогут увидеть заново открытые шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.
«На выставке будут демонстрироваться работы русских авангардистов, чье наследие ценится во всем мире. Кураторы представили этот проект в регионах, но находки такого уровня заслуживают того, чтобы быть показанными в столице. Мы охотно выступаем партнерами этого события», — отмечает Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.
В экспозиции Музея русского импрессионизма будет впервые представлена отреставрированная двусторонняя картина «Композиция» Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании на Planeta.ru было собрано 983 056 рублей. Редкая работа соратника Казимира Малевича была обнаружена кураторами выставки в собрании Слободского краеведческого музея в аварийном состоянии. За три месяца в проекте по сбору средств приняли участие более 800 человек.
К выставке будет издан расширенный каталог на основе ранее выпущенного издания. Фотографии работ доступны по ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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