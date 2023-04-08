Выставка Романа Ермакова «ЖИВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ» открылась в галере «ЗДЕСЬ на Таганке»

8 апреля в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается персональная выставка Романа Ермакова «ЖИВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ». «ЖИВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ» – это первая выставка-ретроспектива костюмов автора, созданных в период с 2007 г. по 2018 г.

В экспозиции будет представлено несколько серий работ. Каждая имеет свою историю возникновения.

«Живые скульптуры» создавались как автопортреты художника, и являются его энергетическими телами или аватарами в разный период времени. Это самая большая серия костюмов, состоящих из черных комбинезонов и ярких светящихся деталей. Коллекция была представлена на многочисленных фестивалях и неделях моды.

«Молекулы», разработанные для перформанса на фестивале Политех в 2017-2018 годах — это путешествие в микромир, где химические элементы живут по своим правилам и взаимодействуют между собой.

«Супрематизмы» - яркие авангардные костюмы, которые были созданы для хореографического перформанса на фестивале «Яркие люди» в 2017 году.

Роман Ермаков – учился в МГСУ по специальности «Инженер-архитектор». Архитектура оказала большое влияние на автора и сформировала его узнаваемый стиль. В студенческие времена Романа привлекали конструктивизм и русский авангард. Буйство ярких цветов, смелые формы и дух новаторства оказались близки автору.

Костюмы Романа всегда воспринимаются в контексте: на природе они выглядят неведомыми живыми организмами, в городском ландшафте приобретают техногенные черты, а в пространстве галереи становятся уникальным арт объектом.

Сегодня художник успешно развивается в направлении паблик-арт, создавая масштабные городские скульптуры, и продолжает работать над новыми костюмами и перформансами.

Выставка сопровождается архивными видеоматериалами и фотографиями в специально созданных для них декорациях.

В малом зале галереи «ЗДЕСЬ на Таганке» создан черный кабинет, демонстрирующий эффект свечения костюмов. У посетителей будет возможность разглядеть нюансы, которые сложно уловить на сцене.

Персональная выставка Романа Ермакова «Живые скульптуры» – это возможность ближе познакомиться с проектами художника и проследить его творческий путь. Выставка рассчитана на широкую аудиторию, но может стать объектом исследования, для художников, дизайнеров одежды, театральных художников и даже для архитекторов.

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