Выставка «Вооруженный зреньем. Персональная выставка Андрея Есионова» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

8 декабря 2021 года откроется новая выставка Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, концепция которой предложена критиком и куратором выставки Александром Боровским, представляет широкой публике творчество современного московского художника, академика Российской и Флорентийской академий художеств, лауреата национальных и международных премий Андрея Есионова.

Андрей Есионов. Вооруженный зрением узких ос. 2021. Бумага, акварель, 76х56 см

Андрей Есионов. Доктор Фауст. 2020. Бумага, акварель, 76х56 см

Андрей Есионов. Не ходи за шариком. 2015. Бумага, акварель, 76х56 см

Андрей Есионов. Римское соответствие. 2015. Бумага, акварель, 65х102 см

Андрей Есионов. Чужая нереальность. 2016. Бумага, акварель, 76х56 см

Андрей Есионов. Эмфатическая слепота. 2020. Бумага, акварель, 76х56 см

Андрей Есионов. Энигма. 2020. Бумага, акварель, 76х56 см

В экспозицию войдет около 100 живописных и графических работ, в числе которых акварельные серии на остросоциальные и бытовые сюжеты, а также картины философско-религиозного жанра. Некоторые произведения будут представлены широкой публике впервые.

Мандельштамовский образ для названия этой выставки выбран осознанно.

Есионов — художник оптического склада. Экспозиционное решение прямо подчеркивает момент визуального опыта как экзистенциальной ценности. Все может разрушаться (обыграна тема «Руины» — названия музейной площадки), но эта ценность сохранится: Юрий Аввакумов, архитектор экспозиции, создает для каждой вещи ситуацию укрытия, как он говорит, подобие реликвария, табернакля.

Андрей Есионов занял в современном искусстве важную нишу, которую можно описать термином эмпатия, осознанное сопереживание. Он уверен в окружающей реальности, далеко не всему сочувствует и знает, что натурная ситуация не обманет и раскроет свои внутренние смыслы. Мастер доверяет своему «зренью», его способности «разобраться в увиденном», услышать главное, не дать себя увлечь посторонним.

Под категорию эмпатия подпадает и отношения с медиа, то есть материалом и техникой – маслом и акварелью: чуткость к их самостоятельной внутренней жизни. Немного доверия, и акварель сама извлечет из нехитрой уличной сценки новый содержательный пласт. В живописи мазок ляжет так, что будет работать на характеристику знаменитой модели помимо психологических нюансов, или, в картине на религиозно-философский сюжет, даст искомое спиритуальное свеченье.

Акварели и картины живописца далеко не безоблачны, его тревожат и вечные проблемы бытия, и вызовы текущей жизни. Однако, художнику эмпатии важно подтвердить устойчивость и стабильность картины мира. И это ему удаётся – в согласии с собой и своими выразительными средствами.

Андрей Есионов — выпускник Ташкентского государственного театрально-художественного института им. А.Н. Островского 1990-го года, на московской арт-сцене появился в начале 2010-х, уже духовно и профессионально сформировавшейся личностью. Это был редкий случай независимого, несистемного творческого старта. В конце десятилетия художник добивается внимания музеев. Причем самых разных – Государственного Русского музея и ММОМА, Государственных музеев изобразительных искусств Татарстана и

Узбекистана, Accademia delle Arti del Disegno во Флоренции и музея San Salvatore in Lauro в Риме.

Выставка завершит работ 20 февраля.

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