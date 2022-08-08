Выставка «Возвращение Колобка и еще несколько странных аттракторов» открывается в ЦТИ «Фабрика»

17 августа в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется выставка «Возвращение Колобка и еще несколько странных аттракторов».

Валерия Тыняна. Бесконечное падение сестер. 2022

Кристина Пашкова. Экран. 2022

Саша Слон. Посев. 2022

Саша Слон. Паттерн. 2022

Настя Егорова. Сгиб, складка. 2020 – 2022

Ольга Щербакова. На одно лицо. 2022

Выпускницы и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна (курс «Новые художественные стратегии») представят свои новые работы на итоговой выставке, которая в этом году пройдет в экспериментальном пространстве и открытых для публики мастерских Агентства Сингулярных Исследований.

Сквозным сюжетом, объединяющим различные авторские подходы и точки зрения, станет вопрос о перспективах и возможностях переиспользования привычных, традиционных и даже архаических форм в (гипер)современном мире цифровой визуальности, автоматизации и коммуникационных потоков.

«Наше время неожиданно легко меняет местами архаическое и сверхновое, неожиданное и традиционное, обыденное и неповторимое. Сквозь эту коммуникационную пену дней все отчетливее проступают забытые, и при этом знакомые паттерны: архетипы, первичные структуры».

Работы, вошедшие в выставку, являют многообразие методологий и медиа, включая исследовательские проекты и документацию work in progress.

Выставка работает с 17 августа — 17 октября 2022 года.

Официальный сайт Института современного искусства Иосифа Бакштейна: https://icamoscow.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.