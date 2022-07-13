Выставка Евгении Ножкиной «Что осталось под водой» открывается в Центре Творческих Индустрий «Фабрика»

15 июля в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется выставка Евгении Ножкиной «Что осталось под водой».

Проект «Что осталось под водой» — про жизнь нашей страны, про затопленные области, города и деревни, про жертвы, на которые пришлось идти ради электрификации. Евгения Ножкина показывает зрителям историю, произошедшую с 60 000 людей, которые в короткие сроки были переселены из мест затопления ради созданий новых ГЭС (гидроэлектростанций) — крупнейших на тот момент в мире.

Потомки переселенцев рассказывают, что далеко не все постройки и вещи перевозили. Некоторые так и остались целиком погребены под толщей воды. Где-то сохранились целые улицы и — на «пригорках» – каменные церкви. Ценности семей, передаваемые из поколений в поколения, бережно хранимые, всё прошлое людей за считанные дни остались под водой навсегда.

На выставке будет представлена документация о затопленных районах, работы из ювелирной эпоксидной смолы, сохраняющей дорогие сердцу «мелочи», инсталляция в которой сами зрители смогут поискать интересные артефакты. Художник представит свои гобелены из ткани, но не купленной в магазине, а «взятой» из вещей, ранее бережно хранимых владельцами. Вещей, которые вызывают воспоминания — детских платьиц, чепчиков, фаты, рубашек брата и.т.п. Вещей, которые люди за долгое время не смогли выкинуть, а принесли художнику вместе со своими историями.

Евгения Ножкина (Воронеж, 1986) — участвует в художественных проектах по всей стране и за рубежом. Более двадцати персональных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке и др. Участник более тридцати групповых проектов: выставок, биеннале, фестивалей, арт-ярмарок и т.д. Красной линией во всех работах художника проходят воспоминания разных людей, дорогие им истории. А личные памятные события всегда складываются в коллективную историю разных мест.

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» приглашает всех желающих, узнать больше об истории нашей страны и по-другому посмотреть на наш быт.

Выставка завершит работу 31 июля.

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