Выставку плакатов времен Великой Отечественной откроют в Музее Победы

24 апреля в Музее Победы откроется выставка «Путь к Победе», посвященная советским агитационным плакатам времен Великой Отечественной войны. Экспозиция приурочена к празднованию 9 Мая.

«С первых дней войны художники и литераторы смогли объединить свои усилия и встать на борьбу с врагом. Их оружием стали плакаты, способные внести в сердца советских людей веру в победу. Плакаты призывали уничтожить противника, вдохновляли на подвиги, рассказывали о примерах героизма, обращались к тем, кто остался в тылу. Были популярны и карикатурные сюжеты, в которых враг изображался жалким и беспомощным», - рассказала куратор выставки Ирина Чубаева.

В экспозицию войдут более 30 плакатов из фондов Музея Победы. Это работы известных художников Виктора Дени, Виктора Корецкого, Виктора Иванова, Петра Мальцева, Кукрыниксов и других.

В рамках выставки также будет представлен проект «Герои Победы». Это 10 анимированных плакатов из фондов Музея Победы, которые посетители смогут «оживить» с помощью своих гаджетов. Проект объединяет киноискусство и высокие технологии: игра актеров совмещена с мультипликацией, 2D и 3D эффектами. Идея создания и реализации проекта принадлежит группе Digital и мультимедийных технологий Eligo&Art.

Выставка будет работать до 26 мая 2023 года.

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