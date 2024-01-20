О выставке «Мажоры, миноры. Послезвучие»

Выставка сформирована по итогам проведения двух учебных курсов — «Современная живопись. Игра в классики» и «Арт-проект средствами фотографии и нейросетей». Кураторами выступают преподаватели Школы дизайна, известные художники и кураторы: Ольга Чернышева, Владислав Ефимов, Николя Одюро. В фокусе внимания — взаимосвязанность сенсорных систем, синестезия. Молодые художники, участвующие в проекте, под руководством наставников исследовали, как звук преобразуется в форму и цветовое решение на плоскости, как эмоция и чувствование «конденсируются» в визуальный образ.

Художники работали в двух разных медиа. Студенты Ольги Чернышевой проводили опыты с масляной или акриловой живописью, студенты Владислава Ефимова экспериментировали с нейросетями. Объединение техник и способов создания визуального образа в одной экспозиции неслучайно: оно позволяет сопоставить «старые» и «новые» медиа, «аналог» и «цифру», «рукотворное» и «машинное».

Большинство молодых художников впервые обратилось к выбранным техникам в рамках учебных курсов в ноябре–декабре 2023 года; начинали, как и положено, с азов: точка, линия, цвет, композиция… Однако история искусства ХХ и начала XXI века демонстрирует, что художники возвращаются к этим базовым понятиям снова и снова: вспомним «Точку и линию на плоскости», супрематизм, неопластицизм, абстрактный экспрессионизм, постживописную абстракцию, нео-гео и т.д.

Эксперименты с формой особенно актуальны тогда, когда в распоряжении художников оказываются вновь изобретенные технические средства (фотография, видео, нейросети…): они тестируют новые выразительные возможности и «проверяют на прочность» старые способы создания художественных произведений. При этом все большее число авторов работает на стыке различных дисциплин, задействуя инструментарий других видов искусства: театра, музыки, кинематографа. Так и нынешние студенты «внедрялись» на другие территории, выстраивая параллели визуального и аудиального.

Важный акцент на выставке — представление «кухни» художника. Экспозиция демонстрирует процесс работы над проектом — от тренировочных упражнений, зарождения и разработки пластической идеи до ее воплощения в итоговой работе. С одной стороны, такая процессуальность — отличительная особенность студенческой жизни и образовательного процесса, когда нет сразу готовых однозначных решений, а к каждому законченному произведению автор движется методом проб и ошибок, шаг за шагом овладевая необходимыми навыками. В то же время, процессуальность — свойство музыкального произведения, которое невозможно прожить одномоментно и которое предполагает продолжительное переживание. После того как отзвучала музыка, остается эмоциональное послезвучие — именно его и попытались уловить и передать художники на выставке.