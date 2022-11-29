Выставочный проект «Ополовников Реставратор русского деревянного зодчества» в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставочный проект, посвященный творчеству выдающегося архитектора-реставратора и исследователя русского деревянного зодчества Александра Викторовича Ополовникова (1911-1994 гг.).

А.В. Ополовников. Фотография. 1950. Коллекция П.И. Скокана. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Архангельская обл., с. Усачёво. На переднем плане ― А.В. Ополовников. Фотография 1950. Коллекция П.И. Скокана Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Вид храмового комплекса. Архангельская обл., с. Пияла. сер. XVII нач. XVIII вв. Фотография. 1950. Коллекция П.И. Скокана. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Колокольня. Архангельская обл., с. Малые Корелы. кон. XVI в. с. Кулига Дракованова Красноборского района Архангельской области

Макарьевская часовня. Архангельская обл., с. Малые Корелы. кон. XVIII в. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» в 1973 г. из д. Федоровская, Плесецкого района

Покровская церковь. Респ. Карелия, о. Кижи. 1764. Вид глав после реставрации. Фотография. 1970-е г. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Преображенская церковь. Респ. Карелия, о. Кижи. 1714. Вид глав после реставрации. Фотография. 1968. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Преображенская церковь. Респ. Карелия, о. Кижи. 1714. Лемех. Фотография. 1968. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Успенская церковь. Мурманская обл., с. Варзуга. 1674 Разрез. Бумага на картоне, тушь. 1949. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Успенская церковь. Мурманская обл., с. Варзуга. 1674 Южный фасад. Бумага на картоне, тушь. 1949. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Церковь Св. Иоанна Златоуста. Архангельская обл., д. Саунино. 1665. Восток колокольни. Бумага на картоне, тушь. 1946. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Юильский острог на р. Казым. Северная башня. Ханты-Мансийский автоно~й фасад. Бумага на картоне, тушь. 1974. Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Главная цель выставки – рассказать современной публике о реставрации памятников русской деревянной архитектуры под руководством А.В. Ополовникова, которой он посвятил всю свою жизнь, о его методах реставрации, вкладе в изучение деревянной русской архитектуры и создании музеев деревянного зодчества. Решение посвятить свою жизнь исследованию, реставрации и борьбе за сохранение памятников деревянной архитектуры А.В. Ополовников принял в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году, находясь в рядах Красной армии, архитектор участвовал в экспедиции в Архангельскую область, задачей которой была «фиксация памятников русского зодчества» и учет разрушений деревянных сооружений за время оккупации.

На выставке будут представлены графические работы А.В. Ополовникова разных лет из коллекции Музея архитектуры, Музея «Кижи», а также из собрания семьи архитектора. Эти чертежи и отмывки с видами деревянных храмов, жилых домов, мельниц и острогов, отличающиеся высоким художественным качеством и демонстрируют уникальный авторский стиль архитектурной графики А.В. Ополовникова. Все эти материалы были созданы во время экспедиций, а также по результатам реставрационных исследований архитектора. Большой интерес представляет и авторская фотосъемка А.В. Ополовникова 1950-1970-х годов, запечатлевшая памятники деревянного зодчества до и во время реставрации. Экспозицию дополняют макеты архитектурных сооружений из собрания Музея архитектуры, а также фотографии ученического проекта электростанции, выполненного А.В. Ополовниковым под руководством выдающегося архитектора М.Я. Гинзбурга, из коллекции Музея МАРХИ, которые будут представлены публике впервые.

Посетители выставки увидят красоту и многообразие величественных храмов Кижского погоста, Кондопоги, Кеми, жилых домов, хозяйственных построек и даже охотничьих избушек и лабазов Русского Севера. История развития русского многопридельных соборов XVIII века представлена графическими работами А.В. Ополовникова.

На выставке продемонстрированы и авторские реконструкции древнерусских крепостей и острогов, материалы для изучения которых архитектор собирал в экспедициях по всем уголкам нашей страны: от Русского Севера до Якутии. Отдельной темой выставки является история создания музеев деревянного зодчества. Имя А.В. Ополовникова неразрывно связано с основанием музея-заповедника «Кижи», где архитектор реставрировал выдающиеся памятники деревянной архитектуры – Преображенскую и Покровскую церкви, а также участвовал в процессе создания экспозиции музея «под открытым небом», где сегодня сохранены многие памятники народного зодчества.

Выставочный проект призван привлечь внимание к уникальному явлению в российской культуре – деревянному зодчеству, исчезающему на глазах не только из-за недолговечности материала, но в первую очередь – человеческого небрежения. Сохранение хрупких и незащищенных деревянных памятников требует срочных действенных мер.

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