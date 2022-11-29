«Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры». Конструкции исторических бревенчатых построек

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» совместно с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В. Щусева представляют выставочный проект, посвященный эстетике исторических бревенчатых построек и их конструкций.

Часовня Успения Божьей матери в деревне Васильево на острове Кижи

На выставке представлены фотоизображения и отдельные конструктивные и декоративные элементы памятников деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи», демонстрирующие красоту дерева в архитектуре. По словам автора выставки Александра Любимцева, «Суть деревянного зодчества – в гармоничном сочетании эстетики архитектурного образа, лаконичности конструкции и изящества материала. Отсюда рождается самодостаточная красота, подобная игре света и тени, передать которую как нельзя лучше может черно-белая фотография». Декоративные деревянные элементы, показанные в экспозиции, были извлечены в процессе реставрации и не возвращены в сооружения, они бережно сохраняются в качестве документов, хранящих историю строительства памятников.

Выставка разделена на три тематических блока: польза, прочность и красота, содержание которых тесно переплетается между собой. Цель авторов выставки – визуально подчеркнуть гармоничное сочетание трех основополагающих принципов деревянной архитектуры, создававшейся на основе многовековой плотницкой традиции: в народном деревянном зодчестве нет красоты без пользы, пользы без прочности и прочности без красоты. Жители северорусских деревень на протяжении столетий учились возводить постройки для обустройства собственной жизни в дикой природе, защиты от непогоды, для хранения запасов. На Русском Севере сформировались особые традиции строительства, в основе которых лежал достаточно небольшой арсенал приемов, узлов и конструкций. Сочетая их, мастера добивались бесчисленного разнообразия форм и объемов. В экспозиции также уделено внимание и топору – основному инструменту плотника. Посетители смогут увидеть несколько видов плотницких топоров и следы работы этими инструментами на исторических деревянных элементах. Приемы владения топором во многом определили пути развития русского народного деревянного зодчества.

Несмотря на тяжелые условия на Русском Севере, люди жили в гармонии с природой, стремились к красоте. Таким образом рождалась особая строительная культура, в которой на утилитарность накладывались требования прочности и долговечности, все подчинялось законам гармонии, меры и красоты. Так, церковь Преображения Господня Кижского погоста, являющаяся самым сложным и значительным бревенчатым сооружением в мире, построена с применением тех же простых приемов, какие использовались при строительстве обычных крестьянских домов, амбаров, бань. Строители храма были настолько мудры, что смогли создать конструкции, простоявшие более трех столетий. Современные специалисты до сих пор не смогли выполнить инженерный расчет строительства и раскрыть секрет прочности некоторых сооружений. Например, если верить результатам сегодняшних вычислений, самая нагруженная конструкция Преображенской церкви должна была обрушиться еще до завершения строительства. Поражает и архитектурный облик Преображенской церкви, исполненной без предварительных чертежей с применением простых и известных форм, по принципу «как мера и красота скажут».

Фотограф Денис Федосеев так говорит о красоте деревянной архитектуры: «Фотографировать Кижскую архитектуру – особая задача. Здесь важно, чтобы твое видение отвечало масштабу этих памятников. По сути ты словно пытаешься проникнуться видением создателей кижских шедевров».

Деревянное зодчество – один из наиболее самобытных и, в то же время, наиболее уязвимых элементов культурного наследия России. Тысячи памятников утрачены безвозвратно, десятки тысяч стоят на грани исчезновения. Выставка призвана показать красоту деревянной архитектуры и привлечь людей к ее сохранению, в том числе, на примере партнера выставки проекта «Общее дело».

Авторы выставки:

Александр Любимцев — ведущий специалист Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова (г. Петрозаводск);

Денис Федосеев — автор фотографий, волонтер проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» (г. Москва).

Куратор вставки:

Ольга Титова — руководитель Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова (музей-заповедник «Кижи»).

Когда? 14 декабря 2022 — 5 февраля 2023 года.

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