Выставочным проектом «Гербарий» открылась новая галерея PENNLAB в столице

26 февраля 2021 года в пространстве бывшей типографии легендарного советского издательства «Правда» открылась новая галерея — PENNLAB Gallery, которая, по замыслу ее учредителей Михаила Краснова и Николая Дмитриева, будет способствовать формированию и активному развитию российского рынка фотоискусства. Открытие собственной галереи стало закономерным этапом развития фотоцентра «ФотоПро», который на сегодняшний день располагает уникальной по своему техническому оснащению лабораторией. Это позволило основателям проекта создать новую институцию на карте Москвы, которая должна стать точкой притяжения для профессионалов и ценителей искусства.

«Мы занимаемся фотографией с 1990-х годов и являемся большими поклонниками современной фотографии. Идея создания галереи родилась несколько лет назад и была обусловлена тем, что в столице ощущается заметная нехватка художественных фотогалерей. Мы видим свою цель не только в развитии рынка художественной фотографии, но и в том, чтобы поддержать творчество молодых фотографов, предоставляя им новые возможности для реализации их замыслов», – Николай Дмитриев.

«Я очень рад, что, назвав наше пространство PENNLAB Gallery, я сумел исполнить свою давнюю мечту — увековечить имя моего прадеда Юделя Пэна, живописца и основателя первой Школы рисования и живописи в Витебске, которая открыла дорогу в жизнь талантливой молодежи, в том числе Марку Шагалу, а после революции способствовала тому, что Витебск превратился в подлинный центр современного искусства. Мы надеемся, что при поддержке PENNLAB Gallery наших молодых фотографов, так же как когда-то учеников Пэна, ждет интересное творческое будущее», – Михаил Краснов.

Первыми гостями галереи стали представители российских музеев и галерей, фотографы и художники, которые высоко оценили как новое выставочное пространство, так и выставочный проект «Гербарий», который задал направление дальнейшей деятельности галереи. Кураторы выставки «Гербарий» – художники Анастасия Цайдер, Елена Аносова и Петр Антонов отобрали около 70 работ, созданные 16 художниками: Илья Батраков, Игорь Елуков, Ира Рокка, Никита Пирогов, Ольга Воробьева, Ольга Матвеева, Настя Безрукова, Даша Трофимова, Дарья Назарова, Александр Верёвкин, Максим Романенко, Фёдор Конюхов, Александр Никольский, Аня Мирошниченко, Марина Истомина, Мария Кожанова.

Где? Адрес PennLab Gallery – Москва, Бумажный пр-д, д. 14, с 2.

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