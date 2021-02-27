Выставка художника-графика Анатолия Иткина открылась в РГДБ

Российская государственная детская библиотека приглашает на выставку работ заслуженного художника России, выдающегося мастера отечественной книжной иллюстрации Анатолия Иткина, приуроченную к его 90-летию.

Биография Иткина как профессионального художника началась в 1943 году, когда он поступил в Московскую среднюю художественную школу, которая по сей день остается первой ступенью самого серьезного классического художественного образования. После окончания школы Анатолий поступил в Латвийскую академию художеств, где проучился год, а затем перевёлся на графический факультет Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова.

Профессионально сотрудничать с издательствами Иткин начал ещё в студенческие времена. Уже в самых первых работах определилась одна из главных особенностей его таланта — умение «перевоплощаться» вместе с книжными героями, переноситься в разные времена и страны, менять стиль рисования в зависимости от жанра повествования с помощью любимой техники – акварель и рисунок пером. Анатолий Иткин — большой знаток материальной культуры. Архитектура, пейзаж, одежда, вооружение, мелкие подробности быта – все это в его иллюстрациях изображено с энциклопедической точностью, соответствует эпохе и месту действия.

Талант, глубокие знания, чуткое отношение к литературному произведению помогли художнику за годы работы проиллюстрировать почти всю русскую классику — Карамзина, Фонвизина, Вяземского, Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Тургенева, Короленко, Чехова, Булгакова. К некоторым произведениям он возвращался не раз, делая варианты для новых изданий «Асканио» Александра Дюма и «Человек-невидимка» Герберта Уэллса. Иногда любимая работа ждала публикации целые десятилетия. Так было, например, с иллюстрациями к роману Лермонтова «Герой нашего времени», ради которых Иткин вдоль и поперек изучил Пятигорск и проехал по Военно-Грузинской дороге.

Сам Иткин называет себя художником «для среднего и старшего школьного возраста». Его иллюстрации к приключенческой литературе — романам Вальтера Скотта, Жюля Верна, Фенимора Купера, Марка Твена стали классикой, а картинки к «Сказкам» Шарля Перро и «Волшебным сказкам Англии» – образцом осмысления жанра. В них мастерски сочетаются достоверное изображение средневековой Европы и персонажи сказочного фольклора: великаны, феи, драконы и русалки.

Через всю творческую жизнь художник пронёс любовь к Пушкину. В 1960-70-е годы Иткин делает иллюстрации к «Дубровскому», «Капитанской дочке». В его оформлении издаётся «ЛирикаПушкина и «Лирика» Вяземского. Новой ступенью мастерства стали слегка тонированные рисунки к «Прозе» Пушкина. В 2010 году вышел в свет роман в стихах «Евгений Онегин» с цветными акварелями.

На сегодня Анатолий Иткин – один из самых востребованных художников-иллюстраторов. Недавно он завершил работу над серией иллюстраций к роману Теофиля Готье «Капитан Фракасс». Книга сдана в печать и выйдет в свет в самое ближайшее время.

Выставка работает до 5 марта 2021 года.

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