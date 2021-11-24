Юбилейное шоу «Сквозь время» представят к 95-летию с основания Культурного центра им. И.М. Астахова

30 ноября 2021 года будет создан «портал во времени» в стенах Культурного центра им. И.М. Астахова: театральные перфомансы, выставки архивных фотографий, шоу-программа – все это перенесет гостей вечера в необычную атмосферу соприкосновения с историческими вехами и сегодняшними реалиями. Юбилейное шоу «Сквозь время» — это грандиозное событие, над созданием которого трудилась команда молодых креативных профессионалов. Торжественное мероприятие посвящено 95-летию с момента основания Культурного центра им. И.М. Астахова.

На сцене Культурного центра развернется театрализованное действие с участием лучших творческих коллективов учреждения, профессиональных танцоров и гостей праздника. В страницы истории учреждения будут вплетены судьбы людей, сопричастных к культуре и искусству. Почетным гостем станет режиссёр-постановщик, артист, победитель «Танцы без правил-2» на ТНТ, финалист танцевальных телепроектов Данила Ситников.

Вниманию зрителя будут представлены уникальные работы художников, мастеров учреждения. Зритель познакомится с удивительной историей создания многих хитов отечественной эстрады, записанные несколько десятков лет в подвале, в студии звукозаписи Муслима Магомаева, песни, которые и сейчас звучат в исполнении звезд шоу-бизнеса.

Кроме того гостей ждут интерактивные приключения: квест-инсталляция «А я иду, шагаю по КЦ». Пока зрители будут собираться на кульминационное шоу «Сквозь время», у них будет время пройти квест, увидеть выставки и насладиться театральными сюрпризами в стенах исторического места.

Сбор гостей: в 18.00. Начало шоу: в 19.00.

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