Якутия представит патриотическую акцию-концерт в Музее Победы на Поклонной горе

Акция «Поклон героям всех времен» пройдет в Музее Победы 7 декабря – в канун Дня Героев Отечества. Она станет частью большой программы мероприятий в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 100-летию образования Якутской АССР, которое отмечается в 2022 году.

В рамках акции состоится презентация включения 25 якутян – Героев Советского Союза во всенародный исторический проект «Лица Победы» – всенародный исторический депозитарий, хранящий для последующих поколений биографии, фото и воспоминания о людях, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.

В акции примет участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В программе также награждение воинов-якутян – героев специальной военной операции.

Акция «Поклон героям всех времен» завершится масштабной музыкально-литературной программой из песен и стихотворений, в которой прозвучат произведения как военных лет, так и современные. Участие в программе примут артисты Театра оперы и балета республики, Театра Олонхо, симфонический оркестр Symphonica ARTica и хор Государственной филармонии Якутии,государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии», а также – студенты Арктического государственного института культуры и искусств и якутяне, обучающиеся в Щепкинском театральном училище.

Особое место в программе мероприятия займет храмовый молебен в исполнении артистов Театра Олонхо. Действо объединит обряд алгыс – обряд благословления, традиционные песни в старинном якутском стиле и круговой сакральный танец народа саха – осуохай.

«Мы готовим уникальное представление, в котором задействованы именитые коллективы и артисты Якутии. Для нас будет честью выступить в главном военно-историческом Музее Победы России. Мы считаем, что именно культура является той неотъемлемой частью общества, которая объединяет всю многонациональную Россию и поддерживает силу духа наших бойцов», - сообщили организаторы мероприятия.

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