Якутский праздник Ысыах пройдет в Коломенском

В Московском доме национальностей состоялась пресс-конференция, посвященная главному национальному празднику народов Якутии – Ысыах. С 2007 года его отмечают не только в республике, но и в Москве — на базе музея-заповедника «Коломенское».

В этом году Ысыах в Коломенском пройдет 30 июля и будет посвящен знаменательным датам: 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию со дня образования Якутской АССР и Постпредства Якутии в Москве, 125-летию выдающегося якутского советского государственного и политического деятеля М.К. Аммосова и Году культурного наследия народов России.

«В этом году праздник в Коломенском будет проходить в 16-ый раз. 3 года назад, по подсчетам руководства музея-заповедника, он собрал более 10 000 участников. Думаем, что сейчас гостей будет больше: с 2020 года из-за пандемии праздник проходил только онлайн. Это самый любимый праздник в Якутии, в этом году в республике его посетило более 220 тысяч человек, что сделало его одним из крупнейших национальных событий в стране», — рассказал Андрей Федотов, Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

«На этом празднике всегда видишь красоту традиций, историю, и от этого на душе становится очень тепло. Не любить якутский Ысыах невозможно, — сказал Иван Петров, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. – Несколько лет назад мне повезло побывать на праздновании в республике, и у меня остались неизгладимые и незабываемые впечатления на всю жизнь. Вся Якутия отмечает этот праздник, тысячи людей показывают свои традиции, хотят угостить тем, что приготовила их семья, показывают различные исторические предметы быта и культуры, которые остались от предков. И кусочек этого якутского праздника мы привозим каждый год в Москву, для того чтобы москвичи и гости столицы могли познакомиться поближе с якутской национальной культурой и насладиться ярким зрелищем».

По мнению Сергея Ануфриенко, директора Московского дома национальностей, Ысыах важен как одно из крупнейших этнокультурных мероприятий Москвы. «Предстоящее событие станет еще одним вкладом в укрепление нашего межнационального единства, приобщением к культурным традициям народов страны и, без сомнения, создаст прекрасное настроение для москвичей и гостей столицы», — отметил он.

На пресс-конференции выступили также участники конной экспедиции «От Полюса холода до Белокаменной» – коневод из Оймякона Дугуйдан Винокуров и его 9-летний сын Дархан. Экспедиция, организованная под эгидой Русского географического общества, была посвящена знаковым датам истории Якутии и заняла 1 год и 4 месяца. За время пути от Полюса холода – Оймякона – до столицы России путешественник преодолел около 11 000 километров, побывал в 17 регионах страны. Значительную часть пути он прошел вместе с земляком и коллегой – Мичилом Неустроевым, участок пути от Казани до Москвы вместе с отцом проделал и Дархан Винокуров.

Официальный финиш уникальной экспедиции состоится в Коломенском, в праздничный день, когда пообщаться с путешественниками и увидеть их лошадей сможет каждый желающий. Как отметил на пресс-конференции Дугуйдан, главная цель конной экспедиции — популяризация якутской коневодческой культуры и местной породы лошадей, которая славится своей выносливостью и неприхотливостью.

По мнению коневода, для развития отрасли нужны программы по развитию коневодства и конноспортивной сферы на уровне правительств регионов. Его мечта — открыть музей коня. Кроме того, он хочет заниматься конным туризмом. «Я проехал 17 регионов России, в каждом есть разнообразные увлекательные маршруты, и я хотел бы, чтобы конный туризм получил свое развитие повсеместно», — сказал путешественник.

О деталях культурной, спортивной и гастрономической программах праздника в режиме ВКС на пресс-конференции рассказали Мария Игнатьева, заместитель главы Намского улуса республики, Захар Никитин, директор старейшего в республике Якутского колледжа культуры и искусств, и известный в Якутии шеф-повар Николай Атласов. В рамках праздника пройдут конкурсы на самую длинную косу, на лучший народный костюм и лучшее знание фольклора. Кроме того, будет проведен турнир по мас-рестлингу – традиционному якутскому единоборству. Этот якутский национальный вид спорта развивается более чем в 50 странах и является реальным претендентом на включение в программу олимпиад. Посетителей Коломенского также угостят якутским супом и строганиной, познакомят с музейными артефактами и научат танцевать осуохай – древний обрядовый танец народа саха.

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