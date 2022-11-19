Солистка Московской филармонии Елена Чверток: «Очень часто бывает, что современные вундеркинды заканчиваются в зрелом возрасте, потому что элементарно не хватает интеллекта для дальнейшего развития»

В Омске продолжаются мастер-классы для учеников школ искусств. В эксклюзивном интервью для «Омск Здесь» скрипачка, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, солистка Московской филармонии, преподаватель Центральной музыкальной школы при МГК Елена Чверток поделилась своими комментариями о русской скрипичной школе, а также рассказала о разных сторонах занятия классической музыкой и скрипкой в частности.

«Русская скрипичная школа, вернее, даже советская скрипичная школа — безусловно, была одной из лучших в мире, но очень много наших педагогов рассредоточены по всему миру, поэтому теперь говорить о русской школе сложнее. Понятие существует, но, поскольку интеграционные процессы по всему миру не стоят на месте, думаю, что сейчас правильнее было бы говорить об универсальной школе. Мне кажется, «русская школа» − это исторический факт. Мы, конечно же, стараемся сохранять традиции, следуем им, но мы не замкнуты на себе − скрипка играет по всему миру, и, к счастью, везде полно наших замечательных музыкантов и педагогов», − отметила Елена Чверток.

«Молодёжь изменилась, конечно. Но дети, которые увлекаются именно классической музыкой, ещё есть, хотя их не так уж и много. Опять же, это наша воспитательная функция: и преподавателей, и государства. Должна быть какая-то ориентированность, общая линия. Вот у меня недавно состоялся разговор с учеником: рассуждаем, насколько важно играть профессионально, совершенно, красиво, качественно содержательно. А он вдруг говорит: «А кому сейчас играть? Такие люди вокруг…». Нужно понимать, если ты сможешь сделать одного-двух человек лучше в этом мире, наверное, это уже будет неплохо. Мы пытаемся сами существовать и воспитывать наших детей именно в таких профессиональных и духовных высоких критериях. Если бы люди чуть больше разбирались в музыке − это было бы очень здорово: культурный портрет соотечественника был бы иной, развитие человека совершенно другое», − заявила профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Занятие игрой на скрипке это как физкультура и спорт: физкультура приносит здоровье, а спорт очень часто здоровье отнимает. Когда дети занимаются на скрипке профессионально, они нуждаются в коррекционной физкультуре, для того чтобы минимизировать воздействие. Ведь когда человек стоит часами с инструментом, даже при условии крепкого здоровья, он нуждается в физических упражнениях для снятия мышечных нагрузок. Любой вид деятельности имеет такие стороны, которые приходится компенсировать. Дети, которые приходят играть на скрипке, нуждаются в гармоничном физическом развитии, нашему телу это абсолютно необходимо. А если «только скрипка, скрипка, скрипка», то, конечно, даже этим прекрасным музыкальным инструментом себя можно угробить. Кроме того, только заниматься – будет явно недостаточно. Конечно, на каком-то этапе ты занимаешься и достигаешь исполнительского совершенства, но ведь игра на музыкальном инструменте − это не только координационно-физическая составляющая, это ещё и интеллектуальная работа. Надо много чего знать, много в чём разбираться: общее развитие имеет большое значение. Нужно много читать, видеть, знать. Ещё Нейгауз об этом говорил, что музыкант − это целый мир. Очень часто бывает, что современные вундеркинды заканчиваются в зрелом возрасте, потому что элементарно не хватает интеллекта для дальнейшего развития», − поделилась Елена Чверток.

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