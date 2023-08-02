Юбилейную выставку московских театральных художников представят в Выставочном зале МСХ

С 25 августа по 10 сентября 2023 года в выставочном зале МСХ Союз театральных деятелей Российской Федерации проведет юбилейную выставку московских театральных художников ИТОГИ СЕЗОНА № 60.

Справедливости ради, настоящей выставке следовало бы присвоить номер 59/60, так как ежегодный проект чуть сбил свой ритмичный «шаг» и представляет Итоги не одного, а двух театральных сезонов (2020-2021 и 2022-2023). Это связано с решительным намерением художников синхронизироваться с театральным сезоном, начинающим отсчет «нового года» в сентябре. Итоги удивят и площадкой – хотя выставочный зал Московского союза художников на Кузнецком, 11 – зал с историей, но для Итогов – все-таки дебют.

Сценографы и художники-дизайнеры экспозиции Анастасия Глебова и Владимир Мартиросов придумали оригинальную драматургическую интригу выставки. Московские театральные художники колесят по всей России, работая в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Томска, Иркутска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Тулы, Рязани, Хабаровска, Тамбова, Севастополя, Уфы и т.д. Перемещения по стране этих пассажиров столь часты, что наш художник-вояжер порою может ощутить «паузу времени» между самолетами и поездами лишь в «Зале ожидания» - такова основная художественная идея экспозиции.

Выставку традиционно представят эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции, видеосюжеты, а затемненный зал с мониторами создаст иллюзию театрального закулисья.

В экспозиции примут участие более 70-ти авторов, среди которых известные московские художники Владимир Арефьев, Борис Бланк, Мария Данилова, Лариса Ломакина, Анастасия Нефедова, Виктор Никоненко, Максим Обрезков, Николай Симонов, Юрий Хариков, Виктор Шилькрот.

Особое место отведено работам ушедших в эти годы выдающихся сценографов: Сергея Алимова, Сергея Бархина, Станислава Бенедиктова, Екатерины Кузнецовой, Татьяны Сельвинской, Елены Степановой, Ильи Эпельбаума. Их театральные произведения по-прежнему почитаемы в кругу цехового братства.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Анастасия Нефёдова. Книга Висячих Садов





Виктор Никоненко. Играем Шекспира

Виктор Никоненко. Играем Шекспира

Лариса Ломакина. Летучий голландец

Максим Обрезков. Мандат

Николай Симонов. Дядя Ваня. МХТ

Роза Гиматдинова. Великан

Станислав Бенедиктов. Душа моя Павел

Владимир Арефьев. Опасные связи

Юрий Хариков. Пиноккио

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