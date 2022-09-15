Дорога длиною в четверть века

Режиссёр, драматург и художественный руководитель театра STEPS, Слава Степнов делится с соотечественниками радостной новостью. Делу всей его жизни, Театру STEPS, одна из задач которого – популяризировать эстетику русского театра в разных странах, исполняется 25 лет. Празднование круглой даты пройдет в Нью-Йорке, 15 сентября 2022 года, в день рождения художественного руководителя, у которого тоже в этом году юбилей – 70 лет.

Театральная деятельность режиссера, драматурга и педагога Славы Степнова длится почти полвека. После окончания ГИТИСа он работал в разных театрах СССР: Русском драматическом театре Мордовии (Саранск), Кировском драматическом театре им. Кирова (Вятка), Русском драматическом театре им. Грибоедова (Тбилиси, Грузия).

Американский период жизни Славы Степнова начался в далëком 1995 году, когда он приехал работать в США в качестве приглашенного режиссера-педагога в американском театре Actors Theatre of Louisville.

Через два года, в 1997 году, русский эмигрант дерзнул открыть собственный театр. Первый сезон в Театре STEPS открылся чеховской «Чайкой», за которой последовали постановки как классических, так и современных текстов.

Сегодня, Театр STEPS — один из самых известных театров Нью-Йорка. Постановки проходят на английском, русском и испанском языках, в них заняты актеры разных национальностей и театральных школ.

Сцена из спектакля «Жопкин хор». Фотограф Марк Поляков

Нередко Слава выступает и сам в качестве драматурга. С 2018 года на сцене STEPS с успехом идëт пьеса «Спросите Иосифа» (пьеса Славы Степнова и Романа Фрейда). Недавно репертуар театра пополнился невесëлой комедией Степнова «Flawed Choir» («Жопкин хор«), премьера которой состоялась в Нью-Йорке, в мае 2022 года.

«Мы живем в Нью-Йорке, где говорят на разных языках. Долголетие Театра STEPS объясняется тем, что мы сразу выбрали правильную стратегию — многоязычный и мультикультурный театр. Работать с одним языком в городе, где живут эмигранты из разных стран, было бы непоправимой ошибкой. К счастью, мы сделали правильный выбор”, — рассказывает Слава Степнов.

Поздравить театр STEPS и его создателя с юбилеем могут не только жители Нью-Йорка, но и его соотечественники. В начале октября Слава Степнов презентует в Москве свою книгу «Буковки, не провалившиеся в щель…». В сборник вошли неизданные эссе с яркими эпизодами жизни автора, фрагменты из интервью разных лет и две пьесы. Кроме того, 8 октября состоится авторская, публичная читка новой пьесы — «Flawed Choir» (“Жопкин хор”) — в Саранске, на Международном театральном фестивале “Соотечественники – 2022”.

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