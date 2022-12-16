Юлия Беретта и её «Компромисс»

Певица, автор текстов, композитор, актриса - Юлия Беретта на своем примере, в очередной раз доказывает, что творчество не имеет рамок и форматов. Беретта, не боясь, выпускает новый сингл «Компромисс», продолжительностью пять минут. Песня, которую надо прожить и прочувствовать от первой и до последней секунды, в ней каждый найдёт что-то своё. Но главное, то, что на эту композицию откликается душа и сердце.

«Песня - о том, что нужно и важно найти в себе силы идти дальше, принимая реальность такой какая она есть. Найти в себе тот компромисс, который не уведет в эмоции и страсти, осуждая других , а поможет пойти вперед и сделает жизнь наполненной и более счастливой. Так как у каждого из нас свое предназначение и время находиться здесь ограничено. Не смотри на других, будь собой, будь осознанным и живи каждый день, как последний, с благодарностью к этому миру, за то, что ты есть. За то, что у тебя есть шанс сделать его чуточку лучше», - Юлия Беретта.

Трек «Компромисс» вышел на лейбле Zeon 15 декабря и доступен на всех цифровых платформах.

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