В Музее истории ГУЛАГа появятся тактильные копии экспонатов

В экспозиции Музея истории ГУЛАГа теперь есть копии пяти экспонатов, которые можно трогать руками. Они помогут незрячим и слабовидящим людям самостоятельно изучить музейные предметы.

Среди тактильных моделей – копия скульптуры Г.Д. Лаврова «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», самодельная книга заключенной Карлага Ольги Раницкой, письмо на почтовой открытке с изображением Соловецкого монастыря и другие. Создание копий стало возможным благодаря победе Музея истории ГУЛАГа в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».

«Фонд занимается развитием доступной среды для незрячих и слабовидящих людей с 2017 года. Мы хотим, чтобы все музеи были доступны для тех, кто лишен дара видеть. В рамках программы «Особый взгляд» мы проводим грантовые конкурсы на адаптацию произведений искусства, круглые столы и стремимся к тому, что проблема была решена на законодательном уровне. Тактильные макеты, созданные в рамках нашей деятельности, получили более 40 музеев по всей стране от Владивостока до Петрозаводска», – отметила руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева.

Тактильные модели изготовлены в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу, их работы используются в ГМИИ имени Пушкина, Музее современного искусства «Гараж», Музеях Московского Кремля, в Эрмитаже и других ведущих музеях страны.

«Музей истории ГУЛАГа стремится к тому, чтобы в осмыслении и обсуждении темы массовых репрессий могли принимать участие как можно больше людей, в том числе с опытом инвалидности. Так, в 2021 году в музее появились экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей с переводом на русский жестовый язык, также прошли лекции глухого историка Виктора Паленного об истории сообщества глухих в XX веке, в том числе о репрессиях против глухих, так называемом “Деле ленинградских глухонемых”», – рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

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