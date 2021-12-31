Юлия Беретта: Образ, который стоит денег

Новый год для артистов как стихийное бедствие! Все они заняты в съёмках и в концертах сутки напролет! Их главная задача — создать праздничное настроение, принести в каждый дом тепло, уют, радость и исполнение желаний. А желания у заказчиков бывают разные.

С чем только не сталкиваются наши звезды. Частенько им предлагают появиться не только в своем собственном амплуа, но и переодетыми в костюмы главных новогодних персонажей — Снегурочки и Деда Мороза, или к примеру спеть на корпоративе песни из репертуара мировых звезд. Случаются разные курьезы. Не обошлось без спецзаказа и у певицы Юлии Беретты.

Запланировав празднование главного события года в кругу семьи и уже решив как повеселятся её близкие, Беретта неожиданно получила приглашение от одного заказчика, который решил, что его новый год непременно должна украсить именно эта девушка, потому что его очень вдохновил ее образ из клипа «С Новым годом, друзья».

Юлия была приглашена на выступление со своей новогодней композицией да еще и в нежном, белоснежном образе из этого клипа. Отказаться от такого предложения артистка не смогла. И тут же нашла костюм, аксессуары и даже стилистов, работавших над этим образом в клипе.

«Я с огромным удовольствием повторю этот образ на сцене в новогоднюю ночь и предстану перед пригласившими меня друзьями в этом роскошном костюме. Что говорить, я и сама в него влюбилась во время сьемок клипа! А после выступления я помчусь к своим, к уютному домашнему застолью. Всех с наступающим!», — поздравила Юлия Беретта.

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