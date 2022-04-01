Завершились гастроли Владимира Спивакова и НФОР в Белгородской и Курской областях

С 21 по 27 марта 2022 года в Белгородской и Курской областях прошли гастроли Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Коллектив дал семь концертов при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и компании «Металлоинвест». Помимо областных центров выступления музыкантов состоялись в Старом Осколе, Губкине и Железногорске.

Во всех пяти городах в первом отделении концерта вместе с маэстро Владимиром Спиваковым и НФОР на сцену вышла молодая пианистка Мариамна Шерлинг. Воспитанница Московской консерватории, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат престижных международных конкурсов в России, Болгарии, США, Италии исполнила сольную партию в Концерте для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. Затем прозвучала сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«Мы всегда протягиваем руку помощи молодым. Это очень талантливая девочка, ей только 20 лет исполнилось, и она, конечно, необыкновенно одарена, у неё чудесно звучит рояль. Помимо технических возможностей, которые у неё достаточно высокие, она занимается у блестящих педагогов в московской консерватории – это старая школа людей, служителей – поэтому ей очень повезло. Ну и играть с таким оркестром это волнительно, конечно, я понимаю», – отметил народный артист СССР Владимир Спиваков.

Во втором отделении прозвучала музыка отечественных композиторов Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Известные многим композиции из оперы «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Лезгинка» Хачатуряна и вальс Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон» особенно понравились слушателям и вызвали бурные апплодисменты.

На концертах 23 и 27 марта в Белгороде и Курске к оркестру Владимира Спивакова присоединилась Екатерина Петрова (сопрано) – выпускница Самарской академии культуры и искусств, солистка Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова и Центра оперного пения имени Галины Вишневской, приглашенная солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов. В концертах с ее участием звучали произведения Чайковского, Дворжака, Пуччини и других авторов.

Поддержка инициатив в области искусства и сотрудничество с ведущими коллективами страны – одно из важнейших направлений деятельности благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Совместные с Национальным филармоническим оркестром России проекты, нацеленные на развитие доступности культуры и искусства в регионах, представляют собой яркий пример плодотворного сотрудничества. В рамках культурного взаимодействия стали регулярными выступления коллектива в российских регионах (прежде всего в Курской, Белгородской и Оренбургской областях) и в Узбекистане.

«Это большое счастье выступать в малых городах. И, конечно, мы бесконечно благодарны Фонду Алишера Бурхановича Усманова и «Всероссийским филармоническим сезонам», благодаря которым турне смогло состояться. Мы все всё понимаем, и нам кажется это очень важно – подарить людям радость. Не лишать людей прекрасного соприкосновения с чудом гармонии. Я думаю, что так как в России обострено это чувство прекрасного у людей, так в общем-то мало, где есть в мире», – сказал Владимир Спиваков.

Гастроли музыкальных коллективов наряду с грантовой поддержкой и образовательными программами являются важной частью формирования культурной платформы «Арт-Окно», главная цель которой – содействие развитию малых городов России, выстраивание коммуникаций между культурными площадками, а также создание программ дополнительного образования и обмена опытом с ведущими специалистами в сфере культуры. Особое внимание уделяется региональным программам, в том числе в городах присутствия предприятий компании «Металлоинвест» – Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке. Совместные усилия направлены на развитие городской инфраструктуры, консолидацию местных творческих сил, создание новых культурных площадок и поддержку социокультурных инициатив лидеров регионов и муниципалитетов.

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