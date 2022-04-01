Загадки языка майя: Политехнический музей приглашает стать частью «Интеллектуальной среды»

Политехнический музей запускает весеннюю новинку публичной программы — проект «Интеллектуальная среда». Встречи будут проходить в Community Moscow два раза в месяц по средам в формате коротких лекций, посвящённых самым значимым открытиям истории, науки и культуры. Первая из них состоится 6 апреля в 20:00 и познакомит гостей с загадками языка майя. Участие бесплатное, без предварительной регистрации.

Героем первой «Интеллектуальной среды» станет доцент Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова исторического факультета РГГУ, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологи РАН, директор российско-гватемальского археологического проекта «Эпиграфический атлас Петена» Дмитрий Беляев. Он поговорит с гостями о последней великой дешифровке ХХ века — анализе письменности майя.

На встрече историк расскажет, что мы можем узнать из древних текстов майя, как язык позволяет нам вести прямой диалог с людьми, которые жили много столетий назад, и с каким обществом мы ведём этот диалог.

Формат мероприятия подразумевает 30-минутную лекцию, сопровождающуюся презентацией, после которой зрители смогут задать Дмитрию Беляеву вопросы о загадочном языке майя.

Участие бесплатное для всех желающих. Рекомендуемый возраст: 16+

Серия встреч «Интеллектуальная среда» проводится в партнёрстве с проектом Community Moscow по адресу Москва, Космодамианская наб., д. 2. Первый сезон будет посвящён путешествиям во времени и пространстве, знакомству с самобытными культурами и цивилизациями прошлого: от Египта и Месопотамии, Древнего Рима и Греции до Японии, Китая и государств инков, ацтеков и майя. Гости встретятся с историками культуры и узнают об особенностях политического устройства государств, значимых идеях, технологических инновациях и повседневности.

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