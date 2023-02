Жажда скорости: Speedrun дебютирует в программе Фиджитал Игр

5 февраля в Казани стартуют третьи Фиджитал Игры по киберспортивным дисциплинам, и откроет их чемпионат по Speedrun — соревнование, в котором участники проходят игры на скорость.

С 5 по 7 февраля в ИТ-парке можно будет посмотреть на противостояние 4 киберспортивных команд: King of Milfs, speedХАТА, Cheaters и Tesla Squad. Турнир будет транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK. Подключиться можно по ссылке https://gof.vkplay.ru/.

Скоростное прохождение игр — очень захватывающая и динамичная дисциплина, где участники стремятся напрямую к цели, не тратя время на изучение игрового мира. Такое прохождение требует тщательной подготовки до: предварительное детальное изучение игрового пространства, планирование стратегии и маршрута, кроме того, игрокам нужно обладать высоким уровнем усидчивости и концентрации на протяжении всей игры. Сообщество спидраннеров не облегчает себе задачу — матчи могут проводиться с обязательным посещением всех локаций или без использования «глитчей» игры, которые не были предусмотрены разработчиком, а кто-то вообще проходит игры на скорость с завязанными глазами.

Правила соревнований

Матч состоит из трех отдельных раундов по разным видам игр: Retro PC, Modern PC, Retro Console. Каждый из участников команды может быть задействован только в одной игре, поэтому по ходу матча свое мастерство покажут все спортсмены. За победу в раунде, то есть самое быстрое прохождение игры, полагается 7 баллов, за второе место — 5, за третье — три, а за последнее — 1. Команда, которая наберет в общей сложности больше очков, выигрывает групповой этап.

На групповом этапе соперники проведут по 3 раунда, после чего состоится плей-офф по олимпийской системе. На этом этапе команды будут получать за выигранный раунд по одному баллу.

На групповом этапе команды будут состязаться в прохождении на скорость таких игр, как Chip'n'Dale, Mirror's Edge и Hitman: Codename 47. В полуфиналах их ждут Comix Zone, Little Nightmares и Serious Sam The First encounter, а в медальных поединках спортсменам предстоит вспомнить легендарные Super Mario bros, Resident evil 2 Remake и Quake. Кстати, в начале января в рамках благотворительного спидран-марафона был поставлен новый мировой рекорд по одной из игр про Марио.

Так как это Фиджитал Игры, то после цифровой части игроков ждет физическая. 8 февраля участники соревнований по Speedrun’у покажут себя уже в реальном поединке в шоу-матче по лазертагу.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru