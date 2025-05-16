«Жил. Был. Дом.»: в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера уникального проекта Константина Хабенского и Александра Цыпкина

С аншлагом премьерный показ состоялся в Москве, в Зале №1 киноцентра «Октябрь». По красной дорожке прошла съёмочная группа киноспектакля «Жил. Был. Дом.»: авторы киноспектакля Константин Хабенский, Александр Цыпкин, актёры Игорь Верник, Ирина Пегова, Ольга Литвинова, Мария Фомина, Сергей Беляев, Кузьма Котрелёв, Виктор Хориняк, Игорь Хрипунов, Павел Чинарёв, Артём Волобуев, Павел Ворожцов, Сергей Волков, Алексей Варущенко, Алексей Агапов, Арсентий Журид, Дарья Трухина, Александр Поршин, Ксения Теплова, Владислав Ветров, Вероника Васант, а также генеральный продюсер проекта Антон Златопольский, продюсеры Любовь Платонова и Ульяна Тимофеева, хореограф Николай Реутов, оператор-постановщик Кирилл Клепалов, звукорежиссёр Евгения Пожарищенская, художник по свету Дмитрий Будкин.

Также красную дорожку посетили гости премьеры: Владимир Толстой, Рубен Дишдишян, Леонид Ярмольник, Алексей Гореславский, Леонид Каневский, Александр Олешко, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Ольга Зинякова, Диана Арбенина, Сергей Бурунов, Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова, Александр Петров, Катерина Шпица, Дмитрий Маликов, Юлиана Слащёва, Ольга Галактионова, Марина Брусникина, Михаил Лабковский, Александр Косарим, Александр Акопов, Мария Лемешева, Лика Рулла, Теона Контридзе, Яна Кошкина, Виктория и Олег Шеляговы, Роман Емельянов, Алексей Ситников и другие.



Перед показом в Зале №1 съемочную группу представил Вадим Верник. С приветственным словом к зрителям обратились авторы киноспектакля – Константин Хабенский и Александр Цыпкин, а также президент сети кинотеатров «КАРО», продюсер проекта «Театр в кино» Ольга Зинякова и первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК, генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский.

«В МХТ в эти дни вовсю идут прогоны спектакля на зрителя, потому что сегодня премьера “Жил. Был. Дом” – по всей стране, а завтра только в одном театре страны. Если вам придется по вкусу то, что вы сейчас увидите, приходите в МХТ. Я хочу сказать большое спасибо телеканалу “Россия” в лице Антона Андреевича Златопольского, телеканалу “Россия-Культура” в лице Сергея Леонидовича Шумакова, сети кинотеатров КАРО в лице Ольги Зиняковой и генеральному спонсору МХТ – Банку ВТБ. Именно благодаря вам появилась возможность поделиться этой историей со всей страной. Конечно, огромное спасибо моим коллегам из Московского Художественного театра за то, что мы все вошли в эту прекрасную авантюру. Судя по тому, как раскупались билеты по другим городам, люди соскучились по театру. Смотрите кино, не забывайте, что вы в театре», – рассказал Константин Хабенский.

«Я вспомнил своего товарища, который лет 20 назад при мне открыл письмо, радостно его прочитал и сказал: “Мог ли я, советский пионер, думать, что получу письмо из Швейцарии о том, что я оштрафован за превышение скорости?”. Так вот, мог ли я думать, что у меня будет премьера в Московском Художественном театре? Не мог! Спасибо всем, особенно Константину Юрьевичу Хабенскому за то, что допустил такую небрежность в репертуаре МХТ, и за то, что придумал всю эту историю. Хочется, чтобы после просмотра люди сделали какой-то правильный выбор, изменили свою жизнь к лучшему», – поделился Александр Цыпкин.

«Результаты киноверсии спектакля “Жил. Был. Дом.” являются большим прорывом для альтернативного формата и индустрии и подводят итог работы над двумя сезонами проекта “Театр в кино”. “Жил. Был. Дом.” на больших экранах по всей России обогнал крупнейших кассовых лидеров и занял первую строчку в сборах в день выхода – порядка 18 миллионов против 12 миллионов у ближайшего конкурента. Наработка на сеанс у проекта колоссальная – порядка 46 тысяч рублей против 3 тысяч рублей у конкурентов. Это абсолютный успех. Такой яркий старт может быть только у спектакля с большим будущим», – прокомментировала Ольга Зинякова.

«Я много раз представлял с этой сцены разные фильмы, и впервые такое удивительное чувство – фильм ещё никто не видел, но он уже выиграл и победил. Он занимает первые строчки в ЕАИС. Коллеги из кинобизнеса не могут понять, как это произошло, это же спектакль. Когда два года назад мы запускали совместный проект телеканала “Россия-Культура” “Театр в кино”, мы задумывали его как красивую историю для души, для радости. Потом выяснилось, что это очень востребовано у зрителей. Но сегодня происходит что-то невероятное даже для “Театра в кино”. “Жил. Был. Дом” – уникальный проект, потому что сегодня он в кино, завтра – в театре, а в скором времени – на телевидении», – поделился планами на будущее Антон Златопольский.

Сразу после показа в Зале №1 состоялся паблик-ток. Константин Хабенский и Александр Цыпкин ответили на вопросы зрителей. Модератор встречи – Вадим Верник. Съемку киноверсии спектакля существил телеканал «Россия-Культура», они прошли в Павильоне №3 киноконцерна «Мосфильм». Режиссер – Валерий Спирин.