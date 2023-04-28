«Жить дружно!»: на ВДНХ открылась выставка об истории российской анимации

28 апреля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылась выставка «Жить дружно!» к 110-летию российской анимации. Созданная при участии крупнейших российских анимационных студий, она рассказывает об истории отечественного мультпроизводства от самых истоков до наших дней. В экспозиции представлены редкие эскизы, игровые куклы и декорации к любимым мультфильмам.

Построенная по хронологическому принципу, выставка будет интересна и взрослым, и детям. Одни вспомнят, как спешили к назначенному часу к телевизорам, чтобы не пропустить «Веселую карусель» и «Кота Леопольда», а другие — погрузятся в увлекательный мир рукотворной анимации. Эскизы, артефакты, настоящие куклы и декорации из легендарных классических мультфильмов увлекут всю семью: для кого-то выставка станет встречей с хорошо знакомыми образами, а для кого-то — открытием большого мира, в котором живут Пятачок и Дядя Федор, Волк и Золотая антилопа, Маугли и Крокодил Гена.

В первом зале зрители увидят работы пионера анимации Владислава Старевича. Он первым в мире начал создавать кукольные мультипликационные фильмы. Уолт Дисней восхищался его «Веселыми сценками из жизни животных», «Прекрасной Люканидой» и о битве жуков-рогачей за самку, считая, что российский режиссер на много десятилетий опередил других мультипликаторов.

Помимо исторического периода, каждому залу задана своя тема. Кажется, что мультфильмы и их герои нам прекрасно знакомы, но все же они продолжают удивлять. Посетители узнают, как выглядели Пятачок и Дядя Федор на самых первых набросках и какого размера игровая кукла Чебурашки, увидят уникальные эскизы, артефакты и декорации из легендарных классических фильмов. А также игровые куклы из мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене и «38 попугаев», эскизы выдающихся авторов анимационного кино — Леонида Амальрика, Александра Винокурова, Льва Мильчина, Евгения Мигунова, Анатолия Савченко, Аркадия Тюрина, Леонида Шварцмана, Франчески Ярбусовой и Юло Соостера. Кроме того, в экспозиции можно увидеть работы лауреата премии «Оскар» за фильм «Старик и море» Александра Петрова, который работает в уникальной технике «ожившей живописи».

В одном из разделов экспозиции, посвященном современному периоду анимации, будут транслироваться популярные фильмы и мультсериалы последних лет — «Три кота», «Смешарики», «Карлик нос», «Алеша Попович и Тугарин змей», «Фиксики», «Простоквашино», «Приключения Пети и Волка», «Оранжевая корова», «Умка», «Лунтик», «Снежная королева», «Белка и стрелка» и другие. Помимо этого, развитие анимации XX-XXI веков будет представлено в виде художественных инсталляций и AR-медиаконтента.

Проект организован киностудией «Союзмультфильм», Фондом поддержки анимации и бюро Planet9 при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Минкультуры России и СБЕРа.

Выставка «Жить дружно!» будет открыта до 1 октября 2023 года.

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