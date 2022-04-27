Знаменитому «Монреальскому» павильону — 55 лет

28 апреля 1967 года открыл двери советский павильон на Всемирной выставке в Монреале. За полгода проведения он стал самым посещаемым на «Экспо-67». Впоследствии его перенесли в Москву, на Главную выставку страны. ВДНХ приглашает на тематическую экскурсию, приуроченную к юбилейной дате, а также предлагает вспомнить историю легендарного павильона и приоткрывает планы на будущее.

Экскурсия «Монреаль — Москва» начнется 28 апреля в 10:30. Гости увидят павильон на фоне одного из известнейших памятников монументального искусства — «Рабочего и колхозницы», который произвел фурор на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Экскурсовод расскажет, как создавался павильон и что в нем демонстрировалось. Далее участники пройдут по Центральной аллее ВДНХ и познакомятся с ее архитектурными шедеврами.

Павильон №70 часто называют «Монреальским» — изначально он был построен для представления достижений СССР на Всемирной выставке в Монреале в 1967 году. Здание, которое является одним из самых ярких объектов советского модернизма, было спроектировано архитекторами М. В. Посохиным, А. А. Мндоянцем и Б. И. Тхором. Павильон отличается необычным архитектурным решением: главная особенность — его конструктивная схема. Массивная кровля опирается на две спаренные V-образные стальные опоры, прозрачные фасады выполнены из стекла, что придает сооружению одновременно величественный и легкий вид.

Советский павильон стал самым посещаемым на «Экспо-67». За полгода проведения в нем побывали около 12 миллионов человек. Некоторые называли павильон СССР «летящая крыша»: когда темнело, здание вспыхивало ярким светом и становилось еще более воздушным, устремленным в небо. На потолок крыши был нанесен силуэт реактивного самолета, который хорошо просматривался вечером, когда интерьеры освещались и становились абсолютно проницаемыми снаружи. Возникала аналогия с полетом и космосом, об исследовании которого рассказывала экспозиция.

После закрытия Всемирной выставки в октябре 1967 года было принято решение о разборке павильона и его повторной сборке в Москве. Перевозили строение морским транспортом в порты СССР, далее до ВДНХ два с половиной миллиона тонн конструкций ехали по железной дороге. Различия рельефа и климатических условий между двумя городами потребовали внести в проект ряд изменений. В конструкцию были добавлены первый и подвальный этажи, к фасаду пристроена большая лестница, ведущая на второй этаж, заново устроена система вентиляции и отопления. За счет выстроенного бетонного стилобата постройка выросла вверх, потеряв при этом часть своей оригинальной легкости. Нижние части V-образных опор закрыли остеклением. Внутренняя планировка павильона была значительно изменена. В результате монтаж затянулся на долгие десять лет: каркас смонтировали к 1973 году, остекление — лишь к 1975-му.

В 1970–1980-е в павильоне проводились различные выставки, в том числе посвященные советскому кино и автопрому, в 1990-е он был сдан под торговые площади.

В будущем легендарный «Монреальский» павильон обретет вторую жизнь: он станет одной из главных конгрессно-концертных площадок Москвы. Архитектура здания останется аутентичной, при этом фасады будут отреставрированы, а внутреннее наполнение пересмотрено: на пяти этажах расположат трансформируемые залы для проведения мероприятий вместимостью до 3700 человек, 3D-кинотеатр, гримерные, зоны фудкорта, торговые площади. Павильон станет частью глобального проекта нового ЭКСПО. С выставочными павильонами его соединит просторная стеклянная галерея, отдельным центром притяжения и архитектурным акцентом комплекса станет эксплуатируемая «зеленая» кровля с прогулочными аллеями и смотровой площадкой.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте ВДНХ. Встреча с экскурсоводом у стилобата павильона «Рабочий и колхозница».

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