«Золотая Нота: трамплин для талантов» объявил кастинг одаренных детей

Детская рок-школа Фонда поддержки одарённых детей и молодёжи Игоря Сандлера объявила кастинг на бесплатное участие в проекте «Золотая Нота: трамплин для талантов».

Проект поддержит талантливых детей и подростков, которым финансовые проблемы мешают заниматься музыкальным искусством. Учащиеся рок-школы будут разделены на несколько музыкальных групп, с которыми начнут работу профессиональные педагоги, продюсеры, хореографы, действующие рок-музыканты. Прием заявок на участие в проекте стартовал в середине сентября и продолжится до 26 октября 2022 года.

«Золотая нота» много лет известна как детский конкурс, проводимый Фондом поддержки одарённых детей и молодёжи Игоря Сандлера, но «Золотая Нота: трамплин для талантов» — совершенно новый.

Если до этого Фонд Игоря Сандлера занимался преимущественно уже подготовленными детьми, то теперь «Золотая Нота: трамплин для талантов» будет уже самостоятельно готовить к большой сцене будущих артистов.

— Все знают, что Фонд Игоря Сандлера специализируется на рок-музыке — не на банальной в музыкальном отношении, а на высокохудожественной музыкальной рок-культуре, которая в себя впитывает и включает все направления музыкальной индустрии, — подчеркивает продюсер. — Конечно, это прогрессив-рок, хард-рок, метал, блюз, глэм, гранж, классик-рок, симфо-рок, психоделик-рок, панк-рок, индастриал. Все эти направления мы включим в нашу программу и расскажем детям, чем они отличаются друг от друга, раскрывая их специфику.

Проект «Золотая нота: трамплин для талантов» был поддержан Президентским Фондом культурных инициатив.

— В этом году мы попали в поле интересов Президентского Фонда культурных инициатив и получили грант, что нам очень сильно помогает заниматься именно благотворительными проектами, — продолжает Игорь Сандлер. — 28 октября 2022 года мы соберем на отборочный тур в Продюсерском центре одаренных детей, родители которых не имеют возможности платить за их музыкальное будущее. Курс рассчитан на семь месяцев, и в его рамках пройдут мастер-классы по вокалу, гитаре, бас-гитаре, клавишным и барабанам. Особое внимание мы уделим ансамблевой игре, собирая детей уже непосредственно в группы и готовя юных рок-музыкантов.

— К примеру, в нашем центре уже ранее проводили мастер-классы легендарные музыканты — Сет Риггс (учивший вокалу Майкла Джексона, Стиви Уандера, Барбру Стрейзанд, Мадонну, Тину Тернер и других), барабанщик AC/DC Крис Слейд, барабанщик Rainbow Бобби Рондинелли, буквально месяц назад к нам приезжал легендарный гитарист Марко Мендоса (Blue Murder, Thin Lizzy, Soul SirkUS, Whitesnake и др.), вокальный тренер Дориан Холли, который 25 лет был личным коучем Майкла Джексона, и другие, — перечисляет Игорь Сандлер.

Параллельно с бюджетными местами проекта в центре Игоря Сандлера будет проходить набор на платные курсы для желающих приобретать не только навыки игры на гитаре, бас-гитаре, клавишах и ударных, но и учиться актерскому мастерству, сценическому движению, технике речи, сольфеджио и другим специальностям.

Заявки на участие детей в конкурсе принимаются по адресу rockschool@sandler-studio.ru или оставлять на сайте проекта https://sandlerrockschool.ru .

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