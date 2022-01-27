«Золотой орел-2022»: молодые режиссеры против признанных мэтров, артхаус против блокбастера и Netflix, технологии против реализма

28 января 2022 года состоится 20-я церемония вручения российской национальной кинематографической премии «Золотой орел». Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева считает, что главная кинонаграда — это не только интригующее и непредсказуемое состязание, но и волшебное зеркало, без искажений отражающее все тренды минувшего года в отечественной киноиндустрии.

Фаворитом «Золотого орла-2022» стала историческая приключенческая драма «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин), представленная в 12 номинациях. У масштабного фильма-катастрофы Алексея Нужного «Огонь» — восемь номинаций, по семь — у фестивального триллера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» и экранизации рассказа Александра Солженицына от классика отечественного кино Глеба Панфилова «Иван Денисович».

Разнообразие номинантов и тренд на экспорт

На главную статуэтку в номинации «Лучший фильм» претендуют пять картин: «Иван Денисович», «Капитан Волконогов бежал», «Огонь», «Серебряные коньки» и совместная российско-белорусско-немецкая историческая драма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана.

По словам Марии Лемешевой, в числе претендентов на «Золотого орла-2022» представлены картины как молодых, так и именитых режиссеров, относящиеся к различным жанрам и секторам киноиндустрии: «Такого многообразия не наблюдалось уже несколько лет. Заслуженный мэтр советского и российского кино Глеб Панфилов и опытный Вадим Перельман, чей фильм “Уроки фарси” стал самым кассовым отечественным проектом в мировом кинопрокате-2021, соревнуются с молодыми режиссерами Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым, принимавшими участие в основном конкурсе Венецианского фестиваля, а также с восходящей звездой режиссерского цеха Алексеем Нужным. Его блокбастер “Огонь” собрал 912,6 млн рублей во внутреннем прокате и был продан на иностранные стриминг-платформы. Но, безусловно, главным “охотником на орлов” в этом году станет самый просматриваемый на Netflix в 2021 российский полнометражный фильм “Серебряные коньки”. Картина дебютанта Михаила Локшина взлетела на пятое место в общемировом рейтинге сервиса».

Мария Лемешева добавила, что один из трендов российского кино прошлого года — нацеленность не только на внутреннего зрителя, но и на экспорт, – отражен в борьбе за «Золотыго орла-2022». Все главные претенденты получили признание за рубежом — это касается фестивалей, кинопроката и цифровой дистрибуции на стриминге. Французская компания Memento International, специализирующаяся на продвижении фестивального кино, выкупила права на международную дистрибуцию «Капитана Волконогова».

Кроме того, Меркулова и Чупов были назначены режиссерами сериала «Анна К.» по роману Льва Толстого — первого оригинального проекта Netflix, который снимается в нашей стране. А на престижном международном кинофестивале в швейцарском Локарно драма «Иван Денисович» была отмечена призом независимых кинокритиков Boccalino d’Oro. Эту награду за исполнение главной роли получил актер Филипп Янковский, также в этом году претендующий на «Золотого орла» в категории «Лучшая мужская роль в кино».

Новая номинация для стриминга и российские кинотехнологии

Расширение рынка видеостриминга — еще один тренд 2021 года. Стремительный рост этого сектора киноиндустрии начался еще в 2019-м, и с тех пор ежегодно темпы только увеличиваются. Именно поэтому Национальная академия кинематографических искусств и наук России в этом году впервые ввела номинацию «Лучший сериал онлайн-платформ». В этой категории за статуэтку поборются «Вампиры средней полосы» стримингового сервиса START и два проекта онлайн-кинотеатра KION: «Вертинский» и «Пингвины моей мамы».

В номинации «Лучшие визуальные эффекты» представлено три фильма, создатели которых использовали уникальные российские решения. Сказочную комедию «Конек-горбунок» снимали с помощью технологии дополненной реальности ViewGA. Она позволяет создателям фильма прямо на площадке видеть финальный кадр с компьютерной графикой и актерами и сразу устранить ошибки. Такой подход избавляет от затрат на постпродакшен и экономит время производства. Создатели фильма-катастрофы «Огонь» пошли другим путем: они минимизировали использование компьютерной графики, воссоздали лес из спиленных деревьев в огромном павильоне и по-настоящему его сожгли.

А вот третьему номинанту, драме «Серебряные коньки», во время съемок не повезло с погодой. Из-за теплой зимы реки и каналы Санкт-Петербурга пришлось укреплять настилами с цветной подложкой, которые сверху залили льдом, чтобы снять фоны и «натуру». Затем специалисты по графике совместили с ними павильонные съемки. Таким образом, на экране массовые сцены катания на коньках незаметно для зрителя перенесены в Петербург конца XIX века.

Адаптация советских традиций

По мнению Марии Лемешевой, «Золотой орел-2022» наглядно демонстрирует преемственность поколений в отечественном кино: «Советские традиции находят свое отражение в современном кинопроизводстве. Например, “Огонь” — это масштабная драма в духе “Экипажа” Александра Митты с эффектной картинкой без графики. А в основе “Серебряных коньков” лежит адаптированный сюжет из романа американской писательницы Мэри Мэйпс Додж. Мы помним, как это умели делать в советском кино: “Мэри Поппинс, до свидания! ”, “Снежная королева”, “Сказка о звездном мальчике“, “Мио, мой Мио” — все эти фильмы имели иностранную литературную основу».

20-я церемония вручения пройдет в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». На соискание премии рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых прошел в период с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, которая присуждается с 2002 года. Премия учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляют члены Экспертного совета. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.