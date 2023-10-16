Анатолий Зверев (1931 – 1986) — российский художник, легенда художественной жизни Москвы второй половины XX века.

Знаменитый коллекционер Георгий Костаки называл Зверева «русским Ван Гогом». В 1960 году журнал Life вышел с репродукциями Зверева и заметкой Александра Маршака «Искусство России, которое никто не видел». Это было яркое свидетельство мирового взлета художника, в то время как в России Зверев оставался фигурой андеграундной. При жизни выставки художника проходят в Париже, его работы приобретают в коллекцию крупнейшие музеи мира, в том числе МоМА в Нью-Йорке, сам же Зверев ни разу не выезжает за границу и не посещает собственных вернисажей. В Москве зверевские картины неоднократно попадали на квартирные и коллективные выставки нонконформистов. Первая и единственная персональная — прижизненная выставка — прошла незадолго его кончины в 1984 году в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице. Одним из главных ее организаторов стал Владимир Немухин.

Сегодня наследие Зверева насчитывает более 30 тысяч работ. Работы находятся в коллекциях Музея AZ, Третьяковской галереи, в Историческом музее, ММОМА в Москве, МоМА в Нью-Йорке, в частных собраниях в России и за рубежом.

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