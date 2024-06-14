Женя ЛЬВОВСКАЯ: «Вдохновение не нужно искать, его нужно уметь увидеть»

Женя Львовская — талантливая восходящая звезда российской инди-сцены, выпустившая этой весной свой первый авторский альбом. Мы поговорили о ее становлении в мире музыки, процессе создания песен и творческом видении. Женя делится историей своего первого выступления, способами поиска вдохновения для новых композиций и переживаниями перед премьерой своего первого альбома.

– Как ты начала свой путь в музыке? Как прошло твое самое первое выступление?

– Я не помню, как прошло моё первое выступление, но очень хорошо помню, как написала первую песню. Я ехала с урока по гитаре в электричке в какой-то романтичный дождливый день и судорожно писала в заметки стихи, пришедшие мне в голову. Уткнувшись в телефон, я вышла на платформу и уже дойдя до дома поняла, что моя гитара уехала вместе с электричкой куда-то далеко и безвозвратно. нструмент тогда разыскать так и не удалось, но уже на следующий день у меня была написана первая песня.

– Каково твое творческое видение и какие идеи и концепции ты вкладываешь в свои песни?

– Мне кажется, идеи и концепции специально не придумываются, они приходят к нам во сне, наяву и так же стремительно исчезают, а наша задача только уметь их вовремя отзеркалить.

– Может ли, на твой взгляд, музыка действительно менять слушателя, делать его чуть лучше или просто заставлять его о чём-то задуматься? Или же сейчас она только одно из развлечений?

– Мы живем в довольно странном мире, поэтому когда музыка умеет развлекать — это целое искусство, а когда может дотронуться смыслом — настоящая магия.

– Как проходит процесс создания твоих песен? С чего ты обычно начинаешь?

– Я люблю придумать себе сложности, найти какую-то нестандартную форму мелодии куда надо уместить слова, соединить инструментальный рифф с существующими стихами или сделать вид, что я пишу песню кому-то на заказ. Иногда, конечно, песня приходит готовая в голову за один вечер.

– Что мотивирует тебя находить вдохновение для новых композиций? Или вдохновение не главное, а главное — усердная работа?

– Думаю, что главное — любить делать то, чем ты занимаешься, и тогда необходимые инструменты будут находить себя сами в нужный момент. Вдохновение не нужно искать, его нужно уметь увидеть.

– Ты придумываешь свои музыкальные образы и персонажей или же каждая песня на 100% — твои личные истории и чувства?

– Это всегда какой-то уникальный микс, который я не могу с точностью определить. Некоторые истории на 100% мои, или же я подслушала их в кафе у соседнего столика и мне только так показалось.

– Переживала ли ты перед премьерой своего первого альбома «На двоих»? Тебе казалось, что это определяющий факт твоей жизни, точка невозврата, или же просто линейное дело из жизни музыканта?

– Я очень долго жила с этой музыкой наедине, поэтому, с одной стороны, очень хотелось её отпустить, а с другой — не хотелось расставаться. Ощущения перед релизом были как будто выкурил утром сигарету натощак, или разбегаешься, чтобы нырнуть в 15 градусное море, или как будто очень сильно влюблен. Переживания у меня были, но в точке X все сошли на нет. Я поняла, что все так, как должно было быть. Это моя первая работа, она очень важна для меня, но она меня не определяет.

– Правда ли, что ты стала писать песни из-за того, что не могла другим образом доносить свои мысли до людей? Это было стеснением или чем-то другим?

– Да, в детстве я мечтала, чтобы люди разговаривали молча и понимали друг друга с помощью телепатии. Общаться песнями мне иногда до сих пор легче, чем словами.

– Ты получаешь радость от создания и исполнения музыки? Или же ты очень нервничаешь, когда нужно показать её через себя кому-то ещё?

– Писать песни мне нравится больше, чем исполнять, но истории должны быть услышаны.

– Как ты видишь развитие своей карьеры в будущем? Есть ли какие-то проекты или цели, к которым ты стремишься?

– Хочется открывать себя себя с новых сторон, в планах как минимум 4 релиза на следующий год и, конечно, хочется находиться со своим слушателем, а как и при каких обстоятельствах — не суть важно.