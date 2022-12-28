Писатель и сценарист Денис Осокин: «Сейчас на месте сказителя – любой художник, и свободнее чем любой художник человеку в качестве человека быть нельзя»

Денис Осокин – российский прозаик, поэт и сценарист, выпускник филологического факультета Казанского университета. В эксклюзивном интервью для «Евразийской медиагруппы» он рассказал о том, что такое сказки, о том, как они влияют на искусство сегодняшнего дня, а также высказал идею о том, что теорию фольклора народов мира нужно преподавать во всех учебных заведениях.

«Сказка – это древнейшая форма свободы. В ней можно всё. Это мечта человека, причем, сбывшаяся прямо сейчас. Древний человек единственно был свободен, всесилен и непобедим – когда складывал сказки. Причем, он мог и не пользоваться в случаях многих сказок этой своей всесильностью и непобедимостью – а наоборот впадать в отчаяние и горевать, но это была разновидность той же свободы. Сейчас на месте того сказителя – любой художник, и свободнее чем любой художник человеку в качестве человека быть нельзя. И конечно же – сказки – это сплав всего со всем чтобы было и есть в психике и в культуре», – заявил Денис Осокин.

«Я думаю, всё то что происходит сегодня в современной мировой литературе и культуре – это прямое и единственное наследие, того что было вчера и позавчера. А позавчера были сказки. Вчера возникло искусство. И сегодня всё это есть и очень дорого чутким людям. А как иначе, если не поступательно, не через прямое наследие? Население Земли ведь ни разу не вывозили в другие галактики и не заселяли Землю иногалактическими существами. Вдобавок человек на Земле живет еще очень мало времени и почти всё помнит – не осознанно, так бессознательно, пластически!», – отметил писатель в эксклюзивном интервью для «Евразийской медиагруппы».

«Сказки недурно бы преподавать – во всех школах, начиная с садика и заканчивая высшей. Особенно там, где преподаётся европейская цивилизация. Да и там, где ее нет – тоже надо. Не только сказки – но вообще базовый курс «Фольклор и этнография народов Мира» нужно читать всем без исключения людям и их специальностям от садика до докторантуры. Но – вопрос любви и защиты сказок остается личным делом семьи и человека», – поделился Денис Осокин.

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