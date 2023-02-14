25 юных виртуозов стали полуфиналистами V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева

V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева объявил имена конкурсантов, которые выступят в залах Московского международного Дома музыки в рамках заключительного очного этапа. По итогам предварительных прослушиваний видеозаписей исполнителей в полуфинал вышли 25 пианистов из России, Китая, Беларуси и Южной Кореи. Конкурс проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.

На юбилейный V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева было подано порядка 150 заявок от исполнителей в возрасте от 8 до 22 лет из России, Китая, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Румынии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.

Два первых этапа – отборочный тур и предварительные прослушивания – прошли на основе присланных видеозаписей участников. В результате к заключительному очному этапу конкурса были допущены: 8 конкурсантов в младшей возрастной группе, 9 в средней и 8 в старшей соответственно. Полуфиналистами конкурса стали музыканты из разных городов России – Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, а также из Китая, Беларуси и Южной Кореи.

Концерт-открытие Конкурса состоится в Зале Шнитке 23 марта с участием лауреатов состязания прошлых лет Тимофея Владимирова, Глеба Романчукевича и Валентина Малинина. Музыканты исполнят сочинения Листа, Рахманинова, Балакирева и других композиторов.

Полуфинальные прослушивания участников младшей, средней и старшей возрастных категорий пройдут в Зале Шнитке 24, 25 и 26 марта. В рамках этого этапа конкурсанты представят на суд жюри сольные программы.

В финале конкурса пианисты исполнят знаменитые фортепианные концерты в сопровождении оркестра «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина в Светлановском зале Дома музыки 28 и 29 марта.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, председателем которого станет почетный академик Болонской филармонической академии, лауреат международных конкурсов Александр Романовский. В состав судейской коллегии также вошли: профессор РАМ имени Гнесиных Татьяна Зеликман, преподаватель специального фортепиано ЦССМШ при Московской консерватории Мира Марченко, заслуженный артист России Владимир Слободян, профессор Московской консерватории Людмила Кузнецова, заслуженный артист России Борис Березовский, лауреат международных конкурсов Юн-Су Чо (Южная Корея), лауреат международных конкурсов Марина Андреева и генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

Победители V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева выступят в Светлановском зале ММДМ в рамках традиционного торжественного гала-концерта. 30 марта юные пианисты-виртуозы выйдут на сцену вместе с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Ивана Никифорчина.

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